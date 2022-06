Borse, l'Europa frena, preoccupa la crescita. A Piazza Affari sale ancora Bper

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scema l'entusiasmo delle prime battute sulle Borse europee, che frenano dopo l'avvio in rialzo, complici i timori sulla crescita e sull'inflazione. Il minirally di fine maggio si è fermato nell'ultima seduta del mese a causa della fiammata dell'inflazione europea, salita al record dell'8,1%. L'Eurostoxx50 è stato sostanzialmente piatto nel mese di maggio (-0,3%) mentre resta negativo del 12% da inizio 2022. Lo Stoxx600 ha perso l'1,3% a maggio ed è in rosso del 9% da inizio anno.



Il Pmi manifatturiero in Europa a maggio è sceso al minimo da 18 mesi a 54,6 punti dai 55,5 di aprile, comunque sopra la stima preliminare di 54,4. In calo anche le vendite al dettaglio in Germania, -5,4% ad aprile. I dati sul manifatturiero americano del mese di maggio e gli interventi pubblici di alcuni rappresentanti della Federal Reserve (John Williams della Fed d New York nel pomeriggio e James Bullard della Fed di Saint Louis in serata) sono gli appuntamenti che il mercato attende insieme alla pubblicazione del Beige Book della Federal Reserve per il periodo metà aprile-fine maggio. Il focus anche negli Usa resta sull'andamento dei prezzi: «Combattere l'inflazione è la nostra principale sfida economica in questo momento», ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha incontrato alla Casa Bianca il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

A Piazza Affari Bper Banca continua a salire

A Milano guida Banca Pop Er che ha ceduto a Nexi le attività di merchant acquiring per 318 milioni di euro (cifra incrementabile fino a 66 milioni in caso di raggiungimento di target finanziari). Parte in rialzo e poi prende con decisione la via del ribasso Saipem che ha venduto le attività di drilling onshore. Sale Snam Rete Gas che ha acquisito una nave di stoccaggio e rigassificazione da 5 mld metri cubi per 350 milioni. In calo Ferrarii.

Prezzi gas in calo in Europa, primi passi Ue verso price cap

Seduta in calo per il gas sul mercato europeo, dopo che è stato fatto un primo passo al Consiglio europeo per fissare un price cap ai prezzi. A inizio giornata il gas scambiato sul Ttf di Ansterdam è in calo del 6% a 87 euro al MWh. Intanto, sul fronte dei rifornimenti, Gazprom ha annunciato di aver sospeso le forniture di gas verso la Danimarca, a causa del mancato pagamento in rubli della danese Orsted (controllata dal Governo). La sospensione parte da oggi, primo giugno, e secondo il Federal Customs Service russo, le esportazioni russe verso la Danimarca coprono il 66% della domanda complessiva del Paese. Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, il flusso di gas naturale verso la Danimarca via Germania è costante, nonostante la decisione di Gazprom e secondo i dati di Energinet. L'Agenzia danese per l'energia ha detto che gli operatori danesi hanno altre opzioni di approvvigionamento oltre a Gazprom. Il colosso russo aveva annunciato la sospensione delle forniture anche nei confronti di Shell e dell'olandese GasTerra.



Borsa Tokyo, Nikkei chiude a +0,65%, aiuta ripresa Shanghai

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo dello 0,65% a 27.457 punti, con gli investitori compiaciuti di un ulteriore allentamento delle restrizioni sanitarie a Shanghai, mentre il calo dello yen rispetto al dollaro ha sostenuto i titoli export. L'indice di punta Nikkei ha guadagnato lo 0,65% e il Topix oltre l'1,13%, ignorando il calo di Wall Street del giorno prima.Shanghai ha revocato oggi le misure più stringenti anti-Covid durate oltre due mesi, penalizzando fortemente l'attività economica. Gli operatori restano comunque in attesa della pubblicazione di indicatori chiave sull'occupazione negli Stati Uniti questa settimana.