Borse, l'Europa parte con slancio dopo i record di Wall Street

Avvio positivo per le Borse europee dopo il lungo fine settimana di Pasqua. A dare la spinta ai listini europei la chiusura record di Wall Street nella seduta di lunedì 5 aprile, grazie ai buoni dati sul mercato del lavoro Usa, pubblicati venerdì a mercati chiusi, e al solido dato sul settore servizi, che alimentano la prospettiva di una veloce ripresa economica. Inoltre, i rendimenti dei titoli di Stato Usa si mantengono a livelli inferiori a quelli di metà della scorsa settimana e ieri questo ha spinto i titoli del settore tecnologico. Venerdì, il rapporto sull'occupazione ha mostrato che a marzo sono stati creati 916.000 posti di lavoro, il dato migliore da agosto, contro attese per 675.000 nuovi occupati; la disoccupazione è scesa dal 6,2% al 6%, come previsto. Inoltre, l'Ism servizi è salito a 63,7 punti a marzo, la migliore lettura nella storia dell'indice. In calendario nella seduta di martedì 6 aprile il dato sulla disoccupazione in Europa e le nuove stime del Fondo monetario internazionale sull'economia globale.

La spinta dei dati sull’occupazione Usa

Nel mese di marzo l’economia statunitense era stata in grado di creare 916mila posti di lavoro, oltre le attese «ufficiali» degli analisti che si fermavano a 647mila e vicino alle cifre «sussurrate» ben più rosee che circolavano nei giorni precedenti. Segnali positivi simili - uniti alle altrettanto incoraggianti notizie sulla diffusione sui vaccini, e soprattutto alle attese per le ulteriori misure espansive da parte dell’amministrazione Biden - sono evidentemente sufficienti a mandare in secondo piano i timori legati al conseguente aumento dei rendimenti obbligazionari per il possibile atteggiamento meno espansivo della Federal Reserve, la Banca centrale di Washington.

I dubbi sull’euforia

Tanta euforia fra gli investitori viene guardata con occhio sospetto da qualche analista. Bofa Merrill Lynch nota per esempio come rispetto al tracollo di un anno fa l’allocazione media azionaria raccomandata dalle case di investimento sia aumentata di oltre tre volte il ritmo tipicamente riscontrato dopo una fase ribassista (450 punti base contro i 138 medi registrati nei 12 mesi successivi alle precedenti ondate di vendita sui mercati). In termini percentuali sull’intero portafoglio, la quota azionaria consigliata dai gestori è cresciuta a marzo per il terzo mese consecutivo al 59,4% dal 59,2% di febbraio e si è portata non soltanto ai massimi degli ultimi 10 anni, ma anche a un solo punto di distanza da un indicatore «contrarian» di vendita che fu raggiunto per l’ultima volta nell’ormai lontano 2007, proprio alla vigilia della grande crisi finanziaria.

(Il Sole 24 ore Radiocor)