Borse, la Fed rassicura i mercati. Europa tutta in rialzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segno più per le Borse europee, nonostante le notizie che arrivano dalla Cina, dove le autorità si starebbero preparando al collasso di Evergrande. I mercati sono concentrati sulle rassicurazioni arrivate dalla Federal Reserve. La banca centrale Usa ha annunciato che «se i progressi dell'economia continueranno come atteso, una moderazione nel passo dell'acquisto di asset potrebbe essere presto necessario». Il numero uno, Jerome Powell, ha comunque rassicurato che il «tapering» sarà graduale e dipenderà dall'andamento dell'economia. Parole di prudenza che sono state apprezzate dagli investitori. Gli indici europei sono tutti in rialzo, così come i future Usa, mentre a Milano il FTSE MIB è salito anche sopra quota 26mila punti e poi tornato appena sotto e lo spread si mantiene sotto i 100 punti base.



«Nonostante la riduzione degli acquisti di obbligazioni sia ormai imminente e un numero crescente di membri della Fed preveda un aumento dei tassi già nel 2022, Powell ha ribadito l’approccio dovish della banca centrale - commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors - l’aumento dei prezzi è infatti considerato transitorio e legato ai colli di bottiglia della ripartenza». La Fed rimarrà quindi «reattiva e non pro-attiva, aumenterà il costo del danaro solo quando si tornerà alla piena occupazione con l’inflazione stabilmente poco sopra al 2%. Approccio che rassicura gli investitori», aggiunge.

A Milano bene le banche, restano indietro i titoli oil

A Piazza Affari sono ben impostate le banche, tutte in progresso di oltre l’1%. Enel svetta nel giorno in cui la società presenta la controllata che sarà attiva nella consulenza e vendita di servizi per la digitalizzazione delle reti. Società che potrebbe aprire il capitale a terzi già l’anno venturo. Dopo la corsa dei giorni scorsi, battono la fiacca le azioni del comparto oil: Eni e Saipem sono deboli, pesante Tenaris. Fuori dal paniere principale, Ovs festeggia i conti del primo semestre, Vetrya è in volatilità dopo un tonfo del 39% nonostante il divieto di Borsa di immettere ordini al meglio.



Peggiora il Pmi della manifattura in Europa

L'Indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona è peggiorato a settembre indicando un peggioramento del clima di fiducia delle imprese della zona euro. Lo rende noto Markit il cui Indice Pmi manifatturiero e' indicato in via preliminare a 58,7, in calo rispetto al 61,4 di agosto. In calo anche l'Indice composito, sceso a 56,1 dal 59 di agosto, e quello relativo ai servizi, che si è attestato a 56,3 dal 59 del mese precedente.

La Cina avverte: preparatevi per eventuale crollo Evergrande

Il governo centrale di Pechino appare poco incline a un salvataggio in grande stile di Evergrande e secondo quanto riporta il Wall Street Journal, avrebbe lanciato un monito alle amministrazioni locali affinché siano pronte ad affrontare una eventuale tempesta nel caso di crollo del colosso immobiliare. Secondo quanto dichiarato dai funzionari cinesi sotto condizioni di anonimato, l'input di Pechino è di «prepararsi alla possibile tempesta» e di mettere in preventivo un possibile intervento solo in extremis e nel caso divenga chiaro che Evergrande non è in grado di pilotare un'uscita ordinata dalla crisi. Il compito più immediato per le autorità locali è invece quello di prevenire eventuali disordini sociali e mitigare l'effetto a catena sugli acquirenti di case e sull'economia in generale, ad esempio limitando le perdite di posti di lavoro che sarebbero innescate da un crollo in stile Lehman Brothers di Evergrande.