Borse, Europa positiva nel giorno della Fed. Evergrande trova accordo anti default

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prosegue il rimbalzo delle Borse europee in, che così continuano a recuperare posizioni dopo la frenata di lunedì. Il gigante immobiliare cinese in difficoltà, Evergrande , ha annunciato di aver raggiunto un accordo con gli obbligazionisti per allontanare il default. Ma tutti gli occhi degli investitori sono rivolti verso gli Stati Uniti, dove la Federal Reserve , al termine della riunione del Fomc, annuncerà le mosse di politica monetaria.

Secondo un sondaggio della Cnbc che ha visto la partecipazione di 32 operatori di mercato, l'istituto Usa sposerà lo status quo, spostando a novembre l'inizio della riduzione del suo programma di acquisto mensile di bond da 120 miliardi di dollari, con inizio del tapering a dicembre. Le previsioni sono per un taglio mensile degli acquisti da 15 miliardi di dollari.

In Germania l'Ifo taglia le stime del Pil per il 2021

I mercati temono che un rallentamento degli aiuti possa pesare sulla ripresa economica, che mostra segnali di incertezza. Gli indici europei hanno rallentato il passo dopo che l'Ifo tedesco ha ridotto le stime del Pil della Germania di 0,8 punti percentuali nel 2021 al 2,5% ma le ha alzate di 0,8 punti percentuali per il 2022 quando crescerà del 5,1%. Nel 2023 la crescita sarà solo dell'1,5%. «La forte ripresa post-pandemia originariamente prevista per l'estate deve ancora concretizzarsi», afferma Timo Wollmershauser, responsabile delle previsioni presso Ifo. «Attualmente, la produzione industriale si sta riducendo a causa dei colli di bottiglia nella fornitura dei principali prodotti intermedi. Allo stesso tempo, i fornitori di servizi stanno assistendo a una forte ripresa dalla crisi del coronavirus. L'economia è divisa» aggiunge.

Acquisti su energetici e banche. Focus su Generali

A Piazza Affari ancora in rialzo i titoli energetici, con il petrolio in salita. Bene Tenaris, Eni e Saipem. Generali è in buon rialzo: il patto di consultazione è salito al 12,43%, a seguito del fatto che Francesco Gateano Caltagirone ha raggiunto il 6,27% del capitale. Intanto il fondatore di Banca Mediolanum, Ennio Doris, in qualità di azionista di Mediobanca, ha auspicato una mediazione e un equilibrio tra interessi dei soci e indipendenza del management. L'imprenditore, inoltre, si è dimesso dalle cariche in Banca Mediolanum, senza provocare scossoni al titolo, visto che la guida è saldamente nelle mani del figlio Massimo. Sono ben impostate le banche, con Unicredit in evidenza in attesa di novità sul fronte delle trattative per rilevare asset di Banca Mps. Battono la fiacca Diasorin, Recordati e Amplifon.

Evergrande vuole allontanare default, rimborsa interessi

Il gigante immobiliare cinese in difficoltà Evergrande ha annunciato di aver raggiunto un accordo con gli obbligazionisti per allontanare il default. In una dichiarazione alla Borsa di Shenzhen, il gruppo, indebitato per circa 260 miliardi di euro, ha comunicato che una delle sue controllate, Hengda Real Estate, ha negoziato un piano per il rimborso degli interessi su un'obbligazione in scadenza nel 2025. Secondo Bloomberg, Evergrande rimborserebbe 232 milioni di yuan (30,5 milioni di euro) di debito in scadenza giovedì su questo prestito obbligazionario del 5,8% destinato al mercato obbligazionario nazionale. Si tratta di una piccola parte. Il gigante immobiliare, con sede a Shenzhen, è tutt'altro che fuori dai guai dato l'importo totale del suo debito. Altri rimborsi scadono giovedì e il gruppo non ha detto come intende onorarli.