Borse, Europa positiva in attesa della Fed. A Piazza Affari vola Carige

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee in rialzo, dopo la frenata della vigilia mentre sale l'attesa per l'annuncio della Federal Reserve, al termine della due giorni di riunione del Fomc. Gli economisti sono convinti che sarà confermato lo status quo, ma attendono le indicazioni che darà il numero uno, Jerome Powell, per comprendere le mosse dell'istituto nei prossimi mesi. Intanto i future Usa preannunciano un avvio contrastato per il mercato di Oltreoceano, con il Dow Jones debole e il Nasdaq in rialzo.

Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Nella notte hanno comunicato i conti le big Google-Alphabet, Apple e Microsoft, che hanno battuto le stime di Wall Street. Gli utili dei colossi del tech, nel complesso, hanno registrato nel trimestre 57 miliardi di dollari. Gli investitori tengono sotto controllo sia l'andameno del Covid nel mondo, sia le tensioni tra Stati Uniti e Cina, soprattutto dopo la stretta di Pechino sulle aziende cinesi tra le quali quelle operanti nel settore della formazione.



Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Piazza Affari trimestrali sotto i riflettori, giù Moncler

A Piazza Affari corrono le azioni di Telecom Italia, sebbene la società abbia chiuso il trimestre in perdita per 0,1 miliardi, anche a causa di partite non ricorrenti. Tutto sommato, però, i numeri sono risultati in linea con le indicazioni già date la scorsa settimana, ossia che i margini di fine anno saranno negativi, anziché stabili. Sono invece in netto ribasso le Moncler, nonostante il gruppo abbia annunciato una semestrale con ricavi in netto rialzo, del 57% a tassi di cambio costanti, e sia inoltre tornata in utile per 58,7 milioni, rispetto al rosso dell’anno scorso. Il mercato, però, si aspettava di più, tenendo conto anche delle performance registrate dai big francesi, Lvmh e Kering che hanno definitivamente messo alle spalle i danni della pandemia, tornando a crescere a passo deciso sul 2019. I buoni conti di Apple e della concorrente Amd, stanno incoraggiando gli acquisti su Stmicroelectronics, anche se i titoli subiscono il nervosismo per l’attesa dei conti in calendario domani.



Carige entra in contrattazione a 0,8 euro, stop in asta a +26%

Banca Carige entra brevemente in contrattazione e segna un prezzo a 0,8 euro con il titolo subito fermato in volatilità a +26,6% (0,85 teorico). Le azioni, congelate dagli scambi per due anni, sono state riammesse in Borsa a partire da martedì 27 luglio, seduta in cui di fatto non sono stati conclusi contratti ma il mercato ha formato un prezzo di 0,6318 euro, prezzo di riferimento da cui è partito il titolo nella seduta del 28 luglio. Ai prezzi attuali, la capitalizzazione della banca genovese controllata dal Fondo interbancario di tutela dei depositi ammonta a circa 604 milioni di euro. L'ultimo prezzo segnato a fine 2018 era di 0,015 euro prima dell'aumento di capitale e dell'accorpamento di azioni.