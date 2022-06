Borse, Europa tenta il rimbalzo nel giorno delle «quattro streghe». Spread sotto 200 punti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee prendono slancio dopo un avvio prudente nell'ultima seduta della settimana. Restano sempre i dubbi sulla tempistica dello scudo anti-spread e gli investitori guardano con apprensione alla rinnovata aggressività della Banche centrali contro l’inflazione ma dopo le forti vendite della seduta di ieri, si inizia a intravedere un tentativo di timido rimbalzo. Non manca comunque una certa accortezza di fronte al fatto che si devono fare i conti anche con le scadenze tecniche di future e opzioni su indici e azioni (il cosiddetto “giorno delle quattro streghe” che cade ogni tre mesi). Il FTSE MIB a Milano è in rialzo e fa meglio dei principali indici continentali come il DAX 40 di Francoforte e il CAC 40 di Parigi. Indicazioni negative sono invece arrivate dall’Asia, dove Borsa di Tokyo ha chiuso in forte calo (-1,8% l'indice Nikkei), mentre ieri a Wall Street il Dow Jones (-2,4%) è sceso sotto i 30mila punti per la prima volta dal gennaio 2021. Sul fronte macro, l'attenzione degli investitori è sull’inflazione in Europa a maggio, confermata al tasso annuale dell’8,1% dopo 7,4% di aprile. Nel pomeriggio arriva dagli Stati Uniti il dato relativo alla produzione industriale, sempre per il mese di maggio.



Intanto sul Ftse Mib Pirelli & C spicca in testa al segmento principale, quando gli acquisti premiano anche Saipem e Campari. In rialzo i big bancari e assicurativi come Intesa Sanpaolo e Unicredit. In fondo al listino si muove Leonardo. In rialzo Enel, all’indomani della cessione della partecipazione detenuta in Pjsc Enel Russia per 137 milioni di euro e positiva anche Ferrari dopo il nuovo piano che accelera sull’auto elettrica. Poco mossa Generali sempre alle prese con il nodo della governance.

Spread BTp/bund stabile a 216 pb, rendimento al 3,87%

Avvio stabile per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei dopo la seduta altalenante di ieri giovedì 16 giugno, complici l'annuncio dello scudo Bce e le mosse delle banche centrali. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco si muove in avvio a 216 punti base, lo stesso valore del finale di ieri (erano 228 alla chiusura di mercoledì). Il rendimento del BTp decennale benchmark è indicato, in avvio, al 3,87%, in linea con il closing della vigilia dopo aver superato ieri, durante la seduta, il 4 per cento.

Euro ritrova soglia 1,05 dollari, petrolio in calo

Sul fronte dei cambi, l’euro si assesta a 1,0508 dollari (da 1,0480 ieri in chiusura) e balza a 141,22 yen (138,24), ulteriormente indebolito dalle mosse della BoJ. Dollaro-yen a 134,39. Poco mosso, infine, il petrolio con il Wti di luglio a 117,4 dollari al barile (-0,2%) e il Brent a 119,6 dollari (-0,1 per cento).