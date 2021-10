Borse europee in rialzo. Milano la migliore, corre Banco Bpm

Ascolta la versione audio di questo articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee tutte in rialzo, spinte dagli acquisti sui titoli tecnologici e delle materie prime. Il focus dei mercati resta comunque sull'inflazione, con i prezzi di petrolio e gas ancora in salita mentre scende il dollaro e l'euro recupera la soglia di 1,16. Intanto, i verbali dell'ultima riunione della Fed hanno confermato che il tapering potrebbe iniziare tra metà novembre e metà dicembre, mostrandosi pronta a gestire l'aumento dei prezzi. «Il focus - dicono gli analisti di Activ Trades - resta sui dati macro, perché l'andamento dell'azionario in questa fase dipende dalla ripresa economica». Ancora attenzione alle trimestrali in arrivo dagli Usa, con le grandi banche in primo piano da Bank of America a Citigoup e Morgan Stanley, mentre sul fronte macro arriveranno i ai sussidi alla disoccupazione.

I mercati guardano anche alle notizie sulla carenza di componenti e agli effetti sulla produzione e quindi sui conti. «La carenza di materie prime, semilavorati e i diversi problemi nelle catene di approvvigionamento avranno sicuramente un impatto negativo sui risultati di breve periodo di numerose società e settori - commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors - sono problemi legati però al brusco stop-and-go sofferto dall’economia globale e dalla fortissima ripresa dei consumi». Per Nardella, «una significativa correzione dei prezzi azionari su questi timori potrebbe costituire una buona opportunità di acquisto».

Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Piazza Affari corrono Banco Bpm e Bper Banca, debole Cnh

Milano è la piazza migliore in Europa con il FTSE MIB che ha toccato anche un rialzo dell'1%, spinto soprattutto dagli acquisti su Banco Bpm e Bper Banca: per entrambe gli analisti di Jefferies hanno avviato la copertura, per il Banco Bpm con un giudizio buy e un prezzo obiettivo a 3,50 euro, con un upside potenziale del 30% rispetto al consensus. Per Bper il rating è hold e il targe price è a 2,30 euro, comunque al di sotto del consensus 2023 del 2%. Cnh Industrial si muove in controtendenza rispetto al mercato ed è tra i titoli peggiori del FTSE MIB. Il gruppo ha annunciato che chiuderà temporaneamente diversi dei propri siti produttivi di macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di propulsione in Europa, a causa delle interruzioni alla catena di fornitura e della carenza di componenti chiave, in particolar modo semiconduttori. .





Petrolio in salita, scende il dollaro sui minimi da 10 giorni

Si ferma il rally del dollaro che perde terreno contro le principali divise e scende sui minimi da 10 giorni. L'euro ne approfitta e recupera così la soglia di 1,16 sul biglietto verde, dopo che la Fed ha confermato i tempi del tapering calmando un po' la speculazione sulla valuta statunitense. Intanto, riprendono a salire i prezzi delle materie prime a partire dal petrolio con il Brent saldamente sopra gli 84 dollari al barile e il Wti sopra gli 80 dollari al barile. Torna a salire anche il prezzo del gas, nonostante Putin abbia dichiarato che la Russia è pronta a fornire all’Europa tutta la quantità di gas necessaria. La disponibilità russa

sembrerebbe essere agevolata dal fatto che le scorte locali hanno raggiunto un livello sufficiente per fronteggiare l’inverno.