Wall Street record, Europa in calo. Chiusa emissione nuovi BTp, 10 mld a 10 anni e 4 mld a 30 Sull'umore degli investitori pesano le misure restrittive varate in alcuni Paesi. Petrolio frena e gira in calo. Spread poco mosso in area 90 punti di Stefania Arcudi e Flavia Carletti

Le Borse europee rallentano il passo nella seconda parte della seduta e allargano i cali, nonostante il rialzo di Wall Street, che aggiorna i record di venerdì scorso. Questo anche se l’indice Zew sulla fiducia nell'economia tedesca è risultato sopra le attese in febbraio. A pesare sull’umore degli investitori europei sono le misure restrittive varate dai molti Paesi per tenere sotto controllo i contagi da Covid, nonostante proseguano le campagne vaccinali.

A scoraggiare gli investitori è l'inversione di tendenza del petrolio che, dopo essere tornato ai livelli pre-Covid (Wti sopra 60 dollari e Brent oltre i 63), sostenuto dall'ondata di freddo negli Usa che sta rallentando l'attività degli impianti di produzione (soprattutto in Texas), ha tirato il freno a mano e viaggia ora in territorio negativo.



Bitcoin da record, vola sopra 50.000 $ per la prima volta

Bitcoin continua a salire e aggiorna nuovamente i massimi storici, superando per la prima volta la soglia dei 50.000 dollari. A fare da traino è l'interesse crescente da parte di grandi banche e aziende, come il colosso delle auto elettriche Tesla. Bitcoin ha toccato quota 50.547 dollari, in rialzo del 4,4% rispetto alla seduta precedente e cresce del 75% finora nel 2021.

Wall Street in rialzo, ottimismo su economia Usa

La Borsa americana, al rientro dalla pausa della vigilia per il Presidents' Day, è in rialzo e aggiorna i massimi storici dopo la chiusura record di venerdì. Gli investitori restano ottimisti sulle prospettive economiche degli Stati Uniti, convinti che presto saranno approvati nuovi aiuti e rassicurati dalla campagna vaccinale, che procede spedita come promesso da Joe Biden; il presidente, giovedì, ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con Pfizer e Moderna per avere 200 milioni di dosi di vaccino in più, per un totale di 600 milioni, che basteranno a coprire il fabbisogno nazionale.





Lanciato BTp 10 e 30 anni dual tranche, ordini oltre 130 mld

Il Tesoro ha lanciato l'emissione dual tranche del nuovo BTp decennale benchmark scadenza 01/08/2031 e del BTp a 30 anni indicizzato all'inflazione dell'area dell'euro scadenza 15/05/2051. La domanda complessiva per i due benchmark ha ampiamente superato i 130 miliardi di euro, concentrandosi per oltre 110 miliardi sul BTp decennale e per circa 24 sul BTp-i a 30 anni. L'operazione di collocamento, secondo quanto riferito da fonti finanziarie a Radiocor, si è chiusa e i due titoli sono stati collocati per un importo pari a 10 miliardi di euro (il BTp benchmark decennale) e 4 miliardi di euro (il BTp a 30 anni indicizzato). I due titoli sono stati collocati con uno spread di 4 punti base e di 22 punti base, rispettivamente, rispetto al precedente benchmark sulla stessa scadenza.