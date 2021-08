Borse, Europa da record. Ottavo rialzo per Milano, prosegue il rally estivo

2' di lettura

Continua l’ottimismo sulle Borse europee in quello che è in tutto e per tutto un rally ferragostano. Le Borse del Vecchio Continente nelle ultime sedute mostrano una forza maggiore rispetto agli States complici anche, probabilmente, i giudizi lusighieri di alcune case di investimento che giudicano Wall Street meno attrattiva in questa fase.

Ieri l’indice FTSE MIB ha messo a segno l’ottava seduta consecutiva al rialzo terminando con un progresso dello 0,3% poco sopra i 26.600 punti. Piazza Affari resta...