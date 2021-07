L’Europa in rialzo dopo la Fed. A Piazza Affari St festeggia il trimestre

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tutte in rialzo le Borse del Vecchio Continente dopo la Federal Reserve e con il mercato in fermento per la pubblicazione delle trimestrali. La Banca centrale americana ha confermato la sua politica monetaria lasciando i tassi di interesse invariati e il ritmo di acquisto di titoli a 120 miliardi di dollari al mese. Nella nota finale del Fomc, tuttavia, si è fatto per la prima volta accenno alla ripresa economica Usa, lasciando così la porta aperta alla fine delle politiche di stimolo all'economia, anche se fino a quando il mercato del lavoro non sarà di nuovo robusto la Fed dovrebbe mantenere lo status quo.

«Le politiche monetarie rimangono fortemente accomodanti - dice Luigi Nardella di Ceresio Investors - con la Fed che ha ribadito che non ci sono ancora le condizioni – piena occupazione – per l’inizio di una stretta monetaria, che comunque sarà molto graduale ed annunciata in largo anticipo». Notizie positive, dice l'analista, anche sul fronte societario: «Le trimestrali confermano il forte recupero degli utili o, nel caso dei giganti tech americani, la continuazione dell’accelerazione dei trend “digitali” innescata dalla pandemia. Notizie positive, ma in buona parte già nei prezzi delle azioni». .

A Piazza Affari bene St, ancora in volata Carige

Sul fronte societario, a Piazza Affari spunto di Stmicroelectronics dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2021 con l'utile migliore delle attese e le stime per la seconda parte dell'anno. Acquisti generalizzati sui bancari, con Mediobanca che ha chiuso il semestre con utili quadruplicati e torna al dividendo. Tra i titoli in rialzo, anche Exor e Buzzi Unicem. Segno opposto per Unipol e Prysmian. Fuori dal segmento principale, ancora una seduta di forte attenzione per Banca Carige, fermata in volatilità più volte. Il titolo è stato riammesso alle contrattazioni martedì 27 luglio dopo due anni e mezzo di sospensione.

Giù il dollaro, balzo dell'oro

La Fed ritiene che l'economia si stia avvicinando al punto di svolta in cui sarà possibile ridurre gli stimoli monetari, ma il momento non è ancora arrivato. «C'è ancora strada da fare», ha detto Powell: la reazione del dollaro è stata di un rapido calo, con l'euro che torna a puntare a quota 1,19. «L'oro dal canto suo ha accelerato balzando a 1.810 dollari - sottolinea Carlo Alberto De Casa di Kinesis - confermando ancora la correlazione inversa con il dollaro». L'oro si sta avvicinando alla resistenza di 1.820 dollari: «Il superamento di questa soglia - dice l'analista - aprirebbe la strada a un nuovo rally».