Borse, l'Europa in rialzo con Francoforte in testa. Il Ftse Mib tocca quota 25mila

3' di lettura

Borse europee in positivo, sulla rinnovata fiducia per la ripresa e per una politica monetaria della Fed che, nonostante la fiammata dell'inflazione, dovrebbe super espansiva senza lo spettro del «tapering» nel breve termine. Penalizzato nella seduta di lunedì 24 maggio dallo stacco-cedole, che ha costretto Piazza Affari a chiudere in calo, il listino milanese si muove insieme alle altre Borse europee in rialzo con il FTSE MIB che ha toccato quota 25mila punti. I mercati sembrano confortati dalla tranquillità mostrata negli ultimi giorni da alcuni membri della Fed sul fronte inflazione così come dal buon andamento della campagna vaccinale, che lascia prevedere una significativa ripresa economica a breve.

Germania, l' indice Ifo batte le stime e torna ai livelli del 2019



Notizie positive dalla Germania: l'indice Ifo relativo al business sentiment in Germania è salito a maggio al 99,2 a fronte di stime che lo vedevano a quota 98, recuperando il livello del 2019. Per quanto riguarda le condizioni correnti segna 95,7, mentre sulle aspettative future sale a 102,9. La buona notizia controbilancia quella della leggera revisione al ribasso (-3,1% su anno) del Pil tedesco del primo trimestre.

Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Piazza Affari ancora focus sulle banche, corre Bper

Il FTSE MIB di Piazza Affari tocca la fatidica soglia posta a quota 25mila punti (massimi da febbraio 2020) ma poi ritraccia subito. Pochi titoli in evidenza a Piazza Affari: continua il rally di Banca Pop Er e Banco Bpm in attesa di novità sul risiko bancario mentre sono deboli Hera e Atlantia. Diasorin è in solido rialzo e festeggia l'annuncio del nuovo test antigenico per il Covid da fare in farmacia. Per contro, in coda al listino principale, viaggiano Unipol e le utility.

L'accordo sui tamponi rapidi fa balzare Giglio



A Piazza Affari, fuori dall'Ftse Mib, brilla Giglio Group che balza dopo l'annuncio dell'accordo in esclusiva con Imagro per la distribuzione di tamponi rapidi per autodiagnosi del Covid. La distribuzione in esclusiva del prodotto - è stato spiegato - coinvolgerà tutti i più importanti Market Place, grandi, piccole e medie imprese, enti pubblici e associazioni di categoria, oltre ad essere in vendita sul sito e-commerce wdel gruppo. «La richiesta dei tamponi rapidi di autodiagnosi è molto alta e lo sarà sempre di più nei prossimi mesi, quando sarà importante monitorare l’andamento pandemico durante ii perfezionamento della fase vaccinale. Prevediamo una rapida ed ampia distribuzione del prodotto», ha sottolineato il presidente del gruppo Alessandro Giglio.

Tokyo segue Wall Street in rialzo ma preoccupa la crescita

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,67% a 28.553 punti, in linea con l'ottimismo di Wall Street che dimostra fiducia sulla ripresa negli Stati Uniti. Anche l'indice Topix ha avuto un andamento rialzista. Gli investitori di Tokyo non sono sembrati turbati dalla raccomandazione degli Usa ai cittadini di non recarsi in Giappone per i rischi legati ancora alla pandemia, con il mercato che aveva già tenuto conto dei ritardi nelle vaccinazioni; peraltro la situazione sanitaria in Giappone ha mostrato qualche miglioramento nelle ultime due settimane e il Governo ha approvato due nuovi vaccini. Restano comunque le preoccupazioni per la lentezza della ripresa economica, proprio a causa dell'andamento della campagna vaccinale.