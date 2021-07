Borse, l’Europa si muove in sordina. Bank of America batte le stime

3' di lettura

Un'altra seduta in sordina per le Borse europee, dopo la giornata debole di martedì 13 luglio, con l'aumento a sorpresa dell'inflazione americana a giugno che ha spiazzato gli investitori. Si muovono incerti anche i future sugli indici statunitensi, mentre la stagione delle trimestrali vede protagoniste Bank of America (che ha battuto le stime), Citigroup, Wells Fargo e Blackrock. Il focus della seduta sul fronte macro, è da un lato la pubblicazione del Beige Book della Fed e dall'altro sulle parole del presidente della banca centrale americana, Jerome Powell, che interverrà alla Commissione dei Servizi Finanziari della Camera, molto attese dopo il dato sui prezzi di giugno.

«I dati sull’inflazione continuano a sorprendere al rialzo, a causa però soprattutto di fattori temporanei – commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors - vedi gli aumenti record dei prezzi delle auto usate dovuti alle difficoltà di produzione delle auto nuove a causa della scarsità di forniture di semiconduttori». Per Nardella, «i mercati sono rimasti finora sorprendentemente tranquilli rassicurati dalle banche centrali. Tuttavia con rendimenti delle obbligazioni a livelli così compressi e valutazioni azionarie elevate il sentiment degli investitori può però cambiare rapidamente».

BofA, l'utile balza a 9,2 miliardi e batte le stime. Giù i ricavi

Nel secondo trimestre Bank of America ha visto quasi triplicare i profitti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, superando le previsioni, ma i ricavi sono calati più del previsto, con il rallentamento delle attività legate ai mercati globali. Nei tre mesi a giugno, la banca di Charlotte ha messo a segno un utile netto di 9,2 miliardi di dollari, 1,03 dollari per azione, contro i 3,5 miliardi, 37 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi totali sono scesi del 4% a 21,5 miliardi.



A Milano banche in focus, acquisti su Tenaris e St

A Piazza Affari sul listino principale Tenaris e Stmicroelectronics sono in luce. Tra le banche spicca Unicredit dopo i rumors su uno stop alla possibile M&A, sia per quanto riguarda il Banco Bpm sia per Mps. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione Atlantia è debole mentre fuori dal listino principale Gibus festeggia il buon andamento commerciale grazie alle offerte dello sconto in fattura al 50%.

Il dollaro si indebolisce ma l'euro resta sotto quota 1,18

Il dollaro perde leggermente terreno rispetto ai livelli toccati nella seduta di martedì 14 luglio. L'euro/dollaro resta comunque sotto quota 1,18, dopo il balzo della vigilia. Il Dollar Index infatti era balzato dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione statunitense che hanno sorpreso al rialzo. Su base tendenziale i prezzi sono saliti del 5,4%, l'aumento più elevato dal 2008, il che «aumenta la pressione sulla Fed per anticipare le tempistiche del tapering, uno scenario che supporta chiaramente il dollaro», commentano da ActivTrades.