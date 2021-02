Borse, le vendite sui tech pesano sull'Europa. Bitcoin giù sotto 47mila dollari Materie prime sotto i riflettori con il mercato che punta sulla ripresa economica. L'attenzione resta alta sull'andamento dei contagi e del piano vaccinale di Chiara Di Cristofaro e Cheo Condina

Materie prime sotto i riflettori con il mercato che punta sulla ripresa economica. L'attenzione resta alta sull'andamento dei contagi e del piano vaccinale

Borse europee in calo: fallisce il tentativo di rimbalzo in avvio e gli indici del Vecchio Continente hanno virato tutti al ribasso. Pesano i future di Wall Street, che indicano un avvio in rosso, mentre prosegue il rally dei petroliferi così come la discesa dei titoli tecnologici. Occhi puntati sulla testimonianza al Senato del numero uno della Fed, Jerome Powell, su economia e inflazione. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi (negli Usa il numero dei morti per Covid ha superato quota 500mila) e del piano vaccinale, Londra sembra non festeggiare più di tanto l'annuncio del percorso per l'uscita definitiva dall'emergenza Covid da parte del premier Boris Johnson.

Bitcoin sotto quota 47mila dollari

Bitcoin sull'ottovolante: la criptovaluta è in calo del 15% a 46.853 dollari. Dopo il recente rally, tornano i dubbi sulla possibilità che il bitcoin possa proseguire ai livelli attuali, con alcune dichiarazioni che hanno favorito le prese di profitto. Il bitcoin, dopo il record oltre i 58.000 dollari, e' sceso ieri sotto i 50.000 dollari con le parole della segretaria al Tesoro, Janet Yellen, che lo ha definito un asset "altamente speculativo", "inefficiente" per le transazioni e usato per "illeciti". Nella seduta di ieri era tornato sopra i 54.000, nella seconda parte della giornata, per poi tornare a scendere. Pesano anche le parole di Elon Musk, fondatore di Tesla, che ha definito "elevati" gli attuali livelli della moneta.

A Piazza Affari in calo St, corrono i petroliferi. Corre Leonardo

Dopo il rovescio di ieri del Nasdaq, tecnologici ancora in ribasso oggi, a Milano Stmicroelectronics cede l'1%, mentre il rally del greggio spinge i titoli del comparto: Eni e Saipem guadagnano oltre un punto percentuale, Tenaris oltre due punti percentuali. Banche positive ma balzano Atlantia in attesa dell'offerta Cdp-fondi per Aspi e soprattutto Leonardo - Finmeccanica con il mercato che punta sull'Ipo di Dbrs, all'esame di un cda convocato per questa settimana.

Prezzi sotto i riflettori: occhi puntati su Powell e sui dati europei

Proprio in ottica inflazione sono attesi due eventi chiave. Il primo è la diffusione dei dati di gennaio dell'Eurozona, prevista in mattinata. Il secondo è la testimonianza al Senato del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell: i suoi commenti sui tassi, sull'inflazione e sull'aumento dei rendimenti dei Treasury - con il decennale a circa l'1,36%, dopo un guadagno di 14 punti base la scorsa settimana - segneranno probabilmente l'andamento settimanale dei mercati.Prosegue infine il rally del greggio con il Brent in rialzo dell'1,2% oltre 65 dollari.

Spread poco mosso a 92 punti, rendimento decennale allo 0,60%

Avvio stabile per lo spread BTp/Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco e' indicato a 92 punti base, dai 93 punti base del riferimento precedente. Stabile anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che si attesta in avvio allo 0,60%, lo stesso livello del closing di lunedì.