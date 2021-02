Borse positive grazie a ripresa manifatturiero. Vola Leonardo che quoterà Drs a Wall Street I sondaggi tra i responsabili acquisti segnalano un incremento dell'attività a febbraio in Germania e in tutta l'Eurozona. A Piazza Affari focus sulle trimestrali di Moncler e Eni, ma è l'ex Finmeccanica la protagonista di Eleonora Micheli e Andrea Fontana

La replica di Draghi alla Camera

Le Borse europee trovano nella ripresa del manifatturiero europeo l'occasione per riscattarsi dopo due sedute consecutive di calo accompagnate da movimenti simili anche in Asia e a Wall Street (tre cali di fila per Tokyo e per il Nasdaq). Mentre gli investitori si interrogano sulle mosse della Fed, nel caso in cui si profili uno scenario con inflazione crescente, in un Paese che potrebbe tornare presto alla quasi normalità visto l'andamento della campagna vaccinale, nell'Eurozona sono gli indicatori realizzati mensilmente presso i responsabili acquisti delle grandi aziende a dare un segnale positivo: nell'area euro l'indice è balzato ai massimi da 3 anni, segnando 57,5 punti a febbraio, mentre in Germania ha superato quota 60.

Piazza Affari in rosso nonostante exploit Leonardo e Moncler

In Europa Parigi e Francoforte sono in timido rialzo mentre Piazza Affari è in rosso nonostante gli exploit di Leonardo e di Moncler. Il gruppo aerospaziale beneficia dell'accelerazione, riportata da indiscrezioni di stampa, del progetto di quotazione a Wall Street della controllata americana Drs: l'obiettivo è portare la società sul listino già in primavera e con un flottante del 40% attraverso una offerta di vendita e sottoscrizione. Moncler invece sfrutta i conti del 2020, chiusi con un utile netto in calo a 300,4 milioni, dai 358,7 milioni del 2019. L'azienda ha sottolineato l'andamento positivo degli ultimi mesi, che il numero uno, Remo Ruffini, ha definito 'eccezionali': nel quarto trimestre 2020 il fatturato e' stato pari a 675,3 milioni, in rialzo dell'8% a tassi di cambio costanti. Eni perde in Borsa nel giorno in cui il colosso petrolifero ha annunciato i numeri del 2020, archiviati con un rosso di 8,56 miliardi. I vertici dell'azienda hanno comunque confermato la cedola di 0,36 euro per azione, anche se in calo rispetto agli 0,86 euro dell'anno scorso.

I mercati e la partita dell'inflazione

Sui mercati comunque tengono banco le aspettative dell'inflazione e, oltre ai tassi nominali (il Treasury a 10 anni si è portato in area 1,3%), sono sorvegliati speciali i tassi reali.

"A nostro avviso è troppo presto anche solo per avere un dibattito sull'inflazione e sull'aumento dei tassi d'interesse negli Stati Uniti o altrove - osserva però Andrew Lake Head of Fixed Income di Mirabaud AM - È probabile che si inizi ad assistere a riaperture graduali nella maggior parte del mondo sviluppato nel corso delle prossime settimane, man mano che la campagna di vaccinazione prende ritmo. La spinta economica che tutti ci aspettiamo - guidata da tassi di risparmio molto alti - sarà in qualche modo compensata da alti livelli di debito, disoccupazione, e quindi limitata pressione salariale. Questa lista non è esclusiva. Il dibattito acquisterà più forza quando ci dirigeremo verso la seconda metà del 2021 e inizierà una fase di maggior normalizzazione. Non bisogna dimenticare che i tassi d'interesse non devono fare nulla perché i titoli di stato reagiscano ed è probabile che ci sia una pressione al rialzo sulle curve dei rendimenti - guidata dagli Stati Uniti - a prescindere da quale sarà effettivamente la politica della Federal Reserve".

I verbali della Fed relativi all'ultima riunione del Fomc, il braccio operativo dell'istituto centrale, hanno evidenziato che l'economia Usa è ancora lontana dagli obiettivi di lungo periodo.