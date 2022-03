Borse Ue in rialzo dopo il «falco» Powell. A Milano titoli oil in luce

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread in calo, torna sotto 150 punti

Andamento in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dove si registra ancora una pioggia di vendite sui bond dell'Eurozona con i rendimenti che schizzano. Il rendimento del Bund torna sopra la soglia dello 0,5% per la prima volta dall'ottobre 2018. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 149 punti base, due in meno rispetto al closing della vigilia. Continua, invece, la forte risalita del rendimento del decennale benchmark italiano che sale dall'1,97% al 2,04 per cento.



Euro/dollaro sotto 1,10, rublo stabile

Sul mercato valutario le ferma volontà della Fed di intervenire sui tassi riporta l'euro/dollaro sotto quota 1,10 a 1,0970 (1,1046 ieri sera). Stabile il cambio tra la moneta Usa e quella russa: sono necessari 107,2 rubli per un dollaro.

Tokyo in rialzo con lo yen debole

La Borsa di Tokyo ha chiuso in positivo, sostenuta dal calo dello yen nei confronti del dollaro. L'indice di punta Nikkei, che era già rimbalzato del 6,6% la scorsa settimana, ha guadagnato l'1,48% a 27.224,11 punti; l'indice Topix ha guadagnato l'1,28% a 1.933,74 punti. La Borsa di New York ha chiuso in leggero ribasso ieri dopo il discorso del capo della Federal Reserve Jerome Powell, che sembra ancora più determinato ad aumentare rapidamente i tassi d'interesse per contrastare l'inflazione statunitense. Il dollaro è salito sopra i 120 yen per la prima volta da febbraio 2016, a fronte della politica ultra-accomodante della Bank of Japan. A Hong Kong, l'indice Hang Seng sta guadagnando il 2% circa.

L’agenda

L’attenzione degli investitori sarà concentrata nel pomeriggio sulle vendite di nuove case negli Stati Uniti a febbraio mentre in Europa è attesa la fiducia dei consumatori flash di marzo, un banco di prova importante per capire l’impatto della guerra in Ucraina.