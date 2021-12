Borse europee prudenti dopo l'inflazione Usa da record, titoli tech trascinano il Nasdaq

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - A ridosso della chiusura si confermano volatili le Borse europee che scontano la tensione per il dato sull’inflazione americana di novembre, che su base annuale si è attestata al massimo dal 1982 e appena al di sopra delle stime, mentre continuano a pesare i timori per la diffusione della variante Omicron del Covid-19. Dopo l'uscita dell'indice dei prezzi, i listini sono leggermente migliorati per poi tornare a "ballare" intorno alla parità. Sul FTSE MIB continua nel frattempo la corsa di Unicredit all'indomani della presentazione del piano industriale. Deboli anche il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il Ftse 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam.

L'andamento dei prezzi a livello globale inizia a creare più di una preoccupazione alle banche centrali. La Federal Reserve, infatti, potrebbe reagire all'aumento dell'inflazione con l'accelerazione del tapering: la prossima settimana, al termine della riunione del Fomc - il braccio di politica monetaria - potrebbe essere annunciato un taglio mensile di 30 miliardi di dollari al programma di acquisto di bond da 120 miliardi al mese, contro il taglio da 15 miliardi al mese inizialmente previsto.

Loading...

Wall Street in rialzo dopo inflazione al top da 1982

In rialzo invece Wall Street dopo l'atteso dato sull'inflazione di novembre che si è attestato in rialzo (ma senza sorprendere). A novembre, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,8% rispetto al mese precedente, contro attese per un +0,7%, dopo il +0,9% di ottobre.Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +6,8%, sopra il 6,2% di ottobre, ovvero il rialzo maggiore dal giugno 1982, contro attese per un +6,7%. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, è cresciuto dello 0,5%, dopo il +0,6% del mese precedente, in linea con le attese.

A Milano corre Unicredit, deboli le altre banche

A Piazza Affari, oltre al rialzo di Unicredit, che allunga ulteriormente dopo la corsa della vigilia in scia al nuovo piano, mentre il resto dei bancari è in coda al Ftse Mib, da Banco Bpm a Banca Pop Er. Debole ancora Telecom Italia in attesa di novità sull'Opa Kkr. Euforia sul settore auto in Europa dopo l'esordio di Daimler Truck a Francoforte, dove la matricola sale di oltre il 10%. A Milano Stellantis e Pirelli sono tra le migliori assieme ai farmaceutici come Diasorin. Vendite invece sulle utility e sul comparto lusso con Moncler e Ferrari in rosso.

Giù la Juve, è ultimo giorno scambio diritti aumento

Juventus Fc in calo nell'ultimo giorno di negoziazione dei diritti dell'aumento di capitale da 400 milioni, iniziato lunedì 29 novembre e che terminerà il 16 dicembre. I diritti cedono il 62% a 0,018 euro per i classici aggiustamenti legati appunto al fatto che si tratta dell'ultimo giorno in cui possono essere scambiati. Va ricordato che club bianconero emetterà fino a 1.197.226.782 azioni ordinarie, che saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 9 nuove azioni ogni 10 azioni detenute al prezzo di sottoscrizione di 0,334 euro per ciascuna nuova azione.