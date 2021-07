Borse europee ancora in rialzo, attesa per la Bce. A Milano scatta Atlantia

3' di lettura

Andamento ancora positivo per le Borse europee, che registrano il terzo rialzo di fila dopo lo scivolone di lunedì. Del resto i mercati finanziari stanno vivendo una settimana anomala: iniziata con un lunedì nero, poi le cose sono migliorate insieme alla volatilità che si è sgonfiata (l’indice Vix era balzato a 24 punti per poi correggere in area 18). Bene quindi il FTSE MIB di Milano, che torna verso quota 25.000 punti, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Resta più indietro Londra, con l'aumento del numero di contagi.

Gli investitori attendono le indicazioni che emergeranno al termine del consiglio direttivo della Banca centrale europea, per comprendere le future mosse di politica monetaria. L’istituto deciderà come perseguire l’obiettivo di inflazione simmetrico del 2% nel medio periodo. Prenderà forma, dunque, la nuova strategia dell’Eurotower alla luce del riesame approfondito della Strategy Review. Secondo gli economisti, potrebbe essere ritoccata la così detta forward guidance, uno strumento molto potente. Sono inoltre in calendario gli importanti dati Usa sulle richieste settimanali alla disoccupazione.

Gli occhi rimangono inoltre puntati sui dati relativi al contagio da Covid-19 nei vari Paesi del mondo. Sono positivi anche i future su Wall Street, dopo la chiusura al rialzo della vigilia. Inoltre il rendimento dei Treasury a dieci anni si attesta all’1,29% dopo che nei giorni scorsi si era spinto a un minimo dell’1,13%.

Focus su Mediobanca, scatta Atlantia

A Piazza Affari scattano Atlantia e Stmicroelectron, quest'ultima in rialzo dopo che nella notte Texas Instruments ha pubblicato conti superiori alle attese. Sono ancora da seguire le azioni di Mediobanca, dopo che è emerso che Pier Francesco Gaetano Caltagirone ha il 3% del capitale e altre opzioni per arrivare al 5%. Nelle scorse settimane anche Leonardo Del Vecchio aveva incrementato la propria partecipazione al 19% circa. Tra le banche, Banca Pop Er viaggia a passo rapido come Unicredit e Intesa Sanpaolo. Riflettori puntati anche su Banca Mps, dopo che è stato annunciato che Fondazione Monte dei Paschi di Siena e l’istituto hanno stretto un accordo preliminare in ordine alle richieste stragiudiziali riferite, in sintesi, all’acquisizione di Banca Antonveneta, all’aumento di capitale 2011 e agli aumenti di capitale 2014-2015. L’intesa, che dovrà essere approvata dal cda di Mps il prossimo 5 agosto, prevede il pagamento di 150 milioni di euro e impegni sulla valorizzazione del patrimonio artistico della banca, rispetto all’iniziale richiesta di 3,8 miliardi.

Euro resta sotto 1,18 dollari, stabile il petrolio

Da monitorare l’andamento del cambio euro/dollaro che sta provando a riportarsi in area 1,18. Intanto, l'euro è poco mosso nel giorno della Bce. Si attesta a 1,1797 dollari (1,179 dollari ieri a fine seduta). La moneta unica vale anche 129,98 yen (130,09), mentre il rapporto dollaro/yen è a 110,14 (110,3).

E' stabile il valore del greggio: il wti, contratto di settembre, è pari a 70,18 dollari al barile, in calo dello 0,17%.

Spread in lieve calo in area 107 punti

Andamento in leggero ribasso per lo spread tra BTp e Bund. Alle prime battute della giornata, il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari durata tedesco e' indicato a 107 punti base dai 108 punti di ieri sera. Si attesta allo 0,67% il rendimento del BTp decennale benchmark dallo 0,69% della vigilia.