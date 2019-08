Piazza Affari rimbalza dopo il venerdì nero. Spread in lieve calo sui 230 pt Il focus è sugli asset italiani alla luce della crisi di Governo in atto mentre sia l'azionario sia l'oro mostrano una maggiore propensione al rischio dopo il forte dietrofront della scorsa settimana dei listini borsistici. Corre Shanghai di Andrea Fontana

3' di lettura

Piazza Affari prova a riscattarsi dal venerdì nero (-2,48% il Ftse Mib) innescato dall'avvio formale della crisi di Governo in Italia con la mozione di sfiducia presentato dalla Lega all'attuale esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Il FTSE MIB sale di quasi un punto percentuale mentre Francoforte e Parigi salgono dell'1%. Resta maggiore invece la tensione sui titoli di Stato italiani anche se il rendimento del BTp decennale scende sotto l'1,8% e lo spread nell'area di 235 punti.

E' convocata per oggi pomeriggio la riunione dei capigruppo del Senato per decidere la data in cui l'Aula di Palazzo Madama sarà chiamata ad ascoltare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a votare la mozione di sfiducia presentata dalla Lega.

Nel complesso comunque i mercati finanziari, anche grazie alla brillante performance di Shanghai, sembrano prendere respiro dalle pressione che permangono sul fronte dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina con le dichiarazioni del presidente di Trump di venerdì sera che non hanno alleggerito i toni: per Trump gli Usa non sono pronti a raggiungere un accordo con Pechino. Oltre all'azionario che recupera, un segnale di minore avversione al rischio arriva dall'oro che torna a scendere verso quota 1490 dollari l'oncia (a 1492).

Buzzi sempre protagoniste, le banche restano timide

Tornando a Piazza Affari, prosegue la fase da protagonista di Buzzi Unicem (dopo il +4% circa dell'ultima settimana), bene Amplifon e Ferrari. Timide le banche, per quanto in lieve rialzo, dopo il ko di venerdì che aveva interessato tutto il settore. Nel resto d'Europa sono le opa e le operazioni straordinarie a tenere banco in una seduta altrimenti avara di spunti. Balza Osram a Francoforte dopo che l'austriaca Ams ha annunciato la sua contro-offerta da 38,5 euro per superare quella lanciata dai fondi di private equity Bain e Carlyle e arrivare al controllo del gruppo dei prodotti di illuminazione. A Parigi sale Capgemini che lancerà una offerta pubblica per Altran a 14 euro per azione . Scivola a Londra Thomas Cook (-20%) che procederà a un aumento di c apitale ulteriore di 150 milioni di sterline che si aggiunge a quello già previsto da 750 milioni di sterline.



Yuan, la banca centrale porta il fixing con il dollaro a 7,0211

Sul mercato valutario da segnalare la discesa sotto 1,12 del rapporto euro/dollaro. In leggera risalita la moneta giapponese.