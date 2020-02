Borse europee deboli in avvio. A Piazza Affari scatta in avanti Exor I nuovi timori per il virus cinese e per i riflessi sulla congiuntura globale frenano i listini del Vecchio Continente. La holding della famiglia Agnelli vola dopo la conferma delle trattative per la cessione di Partner Re. Debole la Juventus di Cheo Condina

Apertura debole per i listini europei che tornano a frenare per i timori del virus cinese, i cui numeri (tra contagiati e decessi) continuano a crescere nel Paese asiatico. In più, questa mattina, è emerso il dato record (dal 2011) dell'inflazione cinese: +5,4% a gennaio proprio a causa dell'epidemia. A fronte così della seduta negativa delle Borse asiatiche anche l'Europa apre poco sotto la parità con Milano in leggerissimo ribasso mentre Parigi e Francoforte cedono rispettivamente lo 0,3% e lo 0,25. A Piazza Affari balza subito Exor (+4,3%) dopo la conferma delle trattative con Covea per la cessione di Partner Re con una possibile maxi plusvalenza; in rialzo anche Buzzi Unicem (+2,5%) e Nexi (+1%) dopo l'annuncio dell'Ipo della concorrente Sia. Ubi Banca guadagna lo 0,4% in attesa dei conti 2019 che verranno diffusi in giornata (il piano invece verrà reso noto lunedì prossimo) mentre in coda al listino c'è il resto della galassia Agnelli a

partire dalla Juventus (-1%), raggiunta in testa alla classifica dall'Inter dopo la sconfitta a Verona. Sul resto del listino vola Trawell Codopo la vittoria nella gara per l'aeroporto internazionale di Atene.

Il corona virus fa volare l'inflazione in Cina

A gennaio l'inflazione in Cina sale al massimo livello da più di otto anni, trainata dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari legato alle drastiche misure prese per arginare l'epidemia di corona virus. I prezzi al consumo sono infatti aumentati del 5,4% su anno, record dalla fine del 2011. Si è registrato un balzo dei prezzi degli alimentari del 20,6% rispetto a gennaio 2019: la carne suina, la più consumata nel Paese, è più che raddoppiata (+ 116%). L'inflazione in Cina era già aumentata negli ultimi mesi a causa dell'incremento dei prezzi della carne di maiale dovuto a un'offerta limitata visto che la mandria cinese è stata decimata dall'agosto 2018 da un'epidemia di peste suina africana. Un picco tradizionale nei consumi prima delle tradizionali vacanze di Capodanno, iniziate il 24 gennaio, potrebbe aver aggravato il problema.

Lo spread apre in lieve rialzo

Apertura di seduta in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul

mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato. In avvio di giornata, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco e' indicato a 135 punti base, due in più rispetto alla chiusura di venerdi'. Sale leggermente il rendimento del decennale che si attesta allo 0,96% dallo 0,95% della vigilia.