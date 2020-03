Borse in rosso dopo mossa Fed, a Piazza Affari corre solo Exor

2' di lettura

Partenza debole per le Borse europee che continuano a rispondere in modo poco convinto alla mossa della Federal Reserve: la banca centrale Usa ha tagliato il costo del denaro di 50 punti base, portandolo a 1-1,25% in un tentativo di dare una scossa all'economia frenata dall'impatto del coronavirus. I principali indici sono in flessione: in particolare Milano cede mezzo punto percentuale. Sul listino di Piazza Affari spicca solo Exorche ha trovato l'accordo per la cessione della sua controllata di riassicurazioni PartnerRe a Covea.

In precedenza Tokyo ha chiuso con segno positivo, seguito dai listini di Shanghai e Shenzhen.

Tuttavia il taglio a sorpresa da 50 punti base (il primo del genere per misura e situazione dal 2008) effettuato martedì 3 dalla Federal Reserve non ha convinto gli investitori, finendo probabilmente per allarmarli ulteriormente. Lo dimostra il calo marcato di Wall Street (che alla vigilia aveva peraltro guadagnato il 5%) e anche la chiusura positiva, ma sotto i massimi di giornata, dei listini europei. Il Ftse Mib ha finito per guadagnare appena lo 0,43%, zavorrato in particolare dalle banche (Banco Bpm in testa, dopo la publicazione del piano industriale 2020-2023).

Detto del rimbalzo di oro e petrolio (e dell’indebolimento del dollaro, che ha portato l’euro a ridosso di quota 1,12), la seduta di martedì 3 ha fatto registrare di nuovo acquisti massicci nei confronti dei BTp. Il rendimento del decennale italiano è tornato sotto la soglia dell’1% per la prima volta negli ultimi 10 giorni, mentre il differenziale di rendimento con il Bund tedesco ha terminato le contrattazioni sul mercato a 162 punti base, quindici in meno della vigilia.

Mercoledì 4 gli occhi dei mercati resteranno inevitabilmente ancora puntati sulle ripercussioni dell’emergenza coronavirus e sulle mosse delle altre Banche centrali, Bce in testa. Il calendario macroeconomico prevede anche una serie di indici Pmi per il settore servizi in arrivo da Eurozona e Stati Uniti e relativi però ancora al mese di febbraio. Sul fronte interno, il presidente del Consiglio Conte ha in programma una riunione con i ministri del Governo per fare il punto sull'emergenza Coronavirus e nel pomeriggio un incontro con le parti sociali.