Lunedì nero per l'Europa con lo spettro di nuovi lockdown. Milano -3% Attesa per l’esito di elezioni regionali e referendum sul taglio dei parlamentari. Piazza Affari tra le peggiori con Leonardo, Cnh e banche (e stacco dividendi per Eni e St). Petrolio in forte calo, mentre risale lo spread. E Lagarde avverte: «Ripresa altamente incerta». Wall Street verso un'apertura in profondo rosso di Stefania Arcudi e Enrico Miele

Giornata nera per le Borse europee, affossate dalla paura di nuovi lockdown in Europa e negli Stati Uniti a causa del crescente numero di contagi da Covid 19 . Gli indici del Vecchio Continente sono arrivati a cedere oltre tre punti mentre il future a Wall Street sono in profondo rosso. Piazza Affari è tra le peggiori, con il Ftse Mib scivolato sotto i 19mila punti: la volatilità è accentuata dall'attesa per l'esito del referendum costituzionale e delle elezioni regionali. I persistenti timori sull'andamento dei contagi da Covid 19, che rischiano di far scattare nuovi lockdown, zavorrano dunqe gli indici, in particolare i titoli legati al turismo. In Francia, oltre la metà dei dipartimenti è ormai in «zona rossa» per allerta coronavirus. Si tratta di una classificazione che permette ai prefetti di adottare misure supplementari per bloccare l'avanzata del covid. In Spagna sono state varate nuove restrizioni in alcune zone di Madrid, mentre negli Stati Uniti il conteggio delle vittime è ormai vicino a quota 200mila. Sotto pressione il settore bancario, colpito dallo scivolone accusato a Londra da Hsbc e Standard Chartered. Entrambi i titoli sono scesi ai minimi da 22 anni sulla scia delle indiscrezioni su un loro presunto coinvolgimento in operazioni con fondi di origine illecita per oltre 20 anni.

Riflettori su Usa-Cina. Lagarde avverte: «Ripresa incerta»

Gli investitori continuano a monitorare l'evoluzione dei rapporti Usa-Cina dopo che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di approvare in linea di principio l'offerta di Oracle per le attività statunitensi di TikTok. Nel frattempo arriva il monito della presidente della Bce, Christine Lagarde, davanti all'assemblea parlamentare franco-tedesca: «Mentre i nuovi dati congiunturali indicano che vedremo un forte rimbalzo nel terzo trimestre, la forza della ripresa rimane altamente incerta e allo stesso tempo disomogenea e incompleta. Continua a dipendere in larga misura dall'evoluzione futura della pandemia e dal successo delle misure di contenimento». A mettere sotto pressione i mercati anche la decisione di S&P di tagliare a "negativo" l'outlook sul rating spagnolo, arrivata venerdì. Confermato il giudizio "A".



A Milano stacco dividendi Eni e St, male Cnh e Leonardo

A Piazza Affari il FTSE MIB, appesantito anche dallo stacco di dividendi da parte di Eni e Stmicroelectronics, cede oltre tre punti percentuali. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, in forte calo Cnh Industrial, dopo gli ultimi sviluppi della vicenda Nikola, di cui Cnhi detiene una quota di circa il 7% attraverso Iveco. La startup Usa di veicoli elettrici ha infatti annunciato le dimesso del fondatore Trevor Milton dalla carica di presidente esecutivo. Tra le banche male Banco Bpm, Banca Generali, Banca Mediolanum e Unicredit. Il comparto è colpito dalle vendite sulla scia delle indiscrezioni riportate dall'International Consortium of Investigative Journalists relative al presunto coinvolgimento di istituti come Hsbc, Standard Chartered, Barclays e Deutsche Bank in operazioni con fondi di provenienza illecita. In un Ftse Mib tutto in rosso limitano i danni Telecom Italia, Prysmian e Recordati.

Occhi su Mediaset dopo voci interesse Discovery

Mediaset sotto i riflettori a Piazza Affari dopo le indiscrezioni del Sole 24 Ore dei giorni scorsi sull'interesse di Discovery per il Biscione. Secondo le anticipazioni di stampa, il gruppo Discovery sarebbe interessato a un'alleanza con Mediaset. L'interesse del gruppo Usa deriverebbe dalla presenza di Mediaset in Spagna e Italia, a cui si aggiunge il controllo del 25% di ProSiebenSat in Germania, aree geografiche complementari a quelle in cui Discovery è presente in Europa.

Su BTp non pesa incertezza voto, ma spread in rialzo

In leggero aumento lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il Bund di pari durata è indicato a 145 punti base dai 144 del closing del 18 settembre. In leggera risalita anche il rendimento del BTp decennale che sale allo 0,98% (dallo 0,97% precedente). Finora il BTp non ha patito l'incertezza sulle elezioni regionali e sul referendum e sulle emissioni italiane sembra prevalere l'ottimismo innescato dagli aiuti europei che hanno ridotto il rischio Paese in generale.