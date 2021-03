Borse deboli, il rischio di nuovi lockdown frena gli indici. A Milano scatta Ferrari

3' di lettura

Dopo la debolezza della settimana scorsa, le Borse europee si muovono all'insegna della cautela nella seduta del 22 marzo, con gli investitori che continuano a interrogarsi sui tempi della ripresa (Parigi e Londra sono in calo, mentre il FTSE MIB di Milano e Francoforte oscillano sulla parità). In Germania la cancelliera, Angela Merkel, intenderebbe prolungare il lockdown anche al mese di aprile, come emerso dalla bozza che presenterà domani al vertice sul coronavirus con i rappresentanti dei Lander.



Oltreoceano il timore di fiammate inflazionistiche ha spinto in alto il rendimento dei titoli di Stato (anche se quello dei T-bond a dieci anni è tornato nelle ultime ore sotto l’1,7%, all’1,67%). Ha destato preoccupazione anche la decisione della Fed di non prolungare oltre fine mese l'allentamento temporaneo dei requisiti di capitale per le grandi banche. A complicare il quadro è inoltre stata la mossa a sorpresa del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha deciso di sostituire il numero uno della banca centrale, Naci Agbal, dopo alcuni giorni dal nuovo aumento dei tassi di interesse al 18% per contenere l'inflazione al 16%.

A Piazza Affari riflettori sulle banche, scatta Ferrari

A Piazza Affari Ferrari è in accelerata, mentre l’attenzione è rivolta alle banche dopo la debolezza di venerdì, soprattutto per quanto riguarda Bper. BeneBanco Bpm, più deboli Intesa Sanpaolo e Unicredit. Occhi puntati anche su Telecom Italia, che venerdì scorso ha registrato un brusco scivolone sui dubbi circa le modalità dell'eventuale realizzazione dell’operazione di aggregazione con Open Fiber. Tra le migliori Saipem, che si è aggiudicata un nuovo contratto in Qatar da un miliardo di dollari relativo al North Field Production Sustainability Pipelines Project, situato al largo della costa nord-orientale della penisola. Sale anche Stmicroelectron, nonostante la società oggi stacchi la cedola.

Stop and go Borsa turca dopo ribaltone a Banca centrale

Sono ripresi gli scambi alla Borsa di Istanbul, dopo lo stop alle negoziazioni reso necessario dal brusco calo provocato dal fatto che, nel corso del weekend, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha deciso a sorpresa di cacciare il governatore della Banca centrale turca Naci Abgal, nominando al suo posto Sahap Kavcioglu, ex membro del partito di governo. Per la prima volta dalla loro introduzione ad agosto scorso, sono scattati i circuit breaker quando il Bist 100, l'indice principale della Borsa turca, ha registrato un ribasso del 5%. Un secondo stop di 30 minuti scatterà se l'indice arriverà a cedere il 10%. Al momento il Bist 100 arretra del 9,4%, dopo essere arrivato a perdere il 9,7%.



A picco la lira turca, arriva a perdere il 17%

Inoltre si assiste a un crollo verticale della lira turca, che è arrivata a perdere fino al 17% nei confronti del dollaro, per poi assestarsi attorno a un calo del 15%. La valuta turca è scesa fino a 8,47 per dollaro, per poi risalire leggermente a 8,09. La lira turca ha sfiorato il minimo storico di 8,58 contro il dollaro toccato lo scorso 6 novembre, prima della nomina di Agbal, che ha cercato di ricostruire la credibilità della Banca centrale turca.