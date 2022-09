Le Borse aprono la settimana al rialzo aspettando l’inflazione Usa, ancora su le banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono in rialzo le Borse europee a metà giornata, mentre gli investitori sperano che i dati sull'inflazione Usa in calendario domani evidenzino che la corsa dei prezzi al consumo ha raggiunto il picco. I listini sono sostenuti anche dalle vittorie militari ottenute dall'esercito ucraino, che potrebbero avvicinare la pace con la Russia, nonché dalla nuova discesa del prezzo del gas sotto i 200 euro per megawattora. Le Piazze continentali continuano a trovare sostegno nei titoli del settore bancario, dopo che nel weekend il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha segnalato la necessità di nuovi interventi decisi sul fronte dei tassi di interesse. Questa mattina, a Tokyo il Nikkei ha chiuso sui massimi da oltre due settimane. Sono in buon rialzo il FTSE MIB a Milano, guidato da Saipem, così come il DAX 40 di Francoforte e il CAC 40 di Parigi. Sono in terreno positivo anche gli indici a Wall Street.

Dopo il maxi rialzo di 75 punti base dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea la scorsa settimana, ora l'attesa è per la Federal Reserve: gli investitori puntano ormai su un altro aumento di 75 punti, che sarebbe il terzo consecutivo, nella riunione del Fomc del 20-21 settembre. A suggerire che la Fed manterrà una politica aggressiva è anche la forza del mercato del lavoro, con le nuove richieste dei sussidi di disoccupazione che sono scese per la quarta settimana consecutiva.

In rialzo Wall Street su ottimismo in vista dato inflazione

In rialzo anche Wall Street, in scia alla chiusura positiva della scorsa settimana. Oggi, giornata priva di dati o altri appuntamenti degni di nota. In settimana, però, in arrivo nuovi dati sull'inflazione: domani sono in programma i prezzi al consumo, mercoledì i prezzi alla produzione per il mese di agosto. Dopo il dato invariato di luglio, per agosto i prezzi al consumo sono attesi in calo dello 0,1% rispetto al mese precedente; rispetto a un anno prima, previsto un calo dall'8,5% di luglio all'8%. Per i dati 'core', attesi un +0,3% mensile e un +6% annuale.

Le banche ancora in rialzo, strappa Mps

Continuano i rialzi dei bancari, che la scorsa settimana hanno spinto il balzo nelle ultime due sedute: dalle 14 di giovedì 8 settembre, gli indici del settore siano saliti del 7,6% a Milano e del 7,32% a Francoforte. Le banche beneficiano infatti del rialzo dei tassi, che aumenta il loro margine di interesse. Ma anche della decisione di portare in positivo il tasso d’interesse sui depositi che le banche stesse hanno presso la Bce. Si tratta di 670 miliardi di euro che fino a giovedì rendevano zero e ora iniziano a produrre utili per gli istituti di credito dell’Eurozona. A Piazza Affari, sono in luce soprattutto Banca Pop Er, Banco Bpm, Unicredit e Banca Mediolanum e Finecobank tra i titoli del risparmio gestito. In evidenza Iveco Group e Stellantis. Fuori dal segmento principale, balzo di Banca Mps, aspettando l'assemblea degli azionisti di giovedì prossimo che dovrà dare il via libera definitivo all'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. Segno opposto per Avio, dopo il taglio delle stime sulla redditività a causa del caro energia.

La moneta unica ritrova slancio, gas sotto 200 euro

Sul mercato valutario, l'euro è salito ai massimi da tre settimane sul dollaro.La moneta unica vale 1,0138 dollari (dopo un top a 1,0198) da 1,0034 venerdì in chiusura e 144,60 yen (da 143,03), mentre il rapporto dollaro/yen è a 142,85 (da 142,54). Sul fronte energetico, in altalena il prezzo del petrolio, ora in rialzo dopo l'avvio negativo: il future novembre sul Brent sale dell'1,1% a 93,86 dollari al barile, mentre la consegna ottobre sul Wti guadagna l'1,03% a 87,68 dollari. In calo del 7,6% a 191,4 euro il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. Venerdì i ministri Ue dell'Energia hanno invitato la Commissione europea a proporre entro meta' settembre misure per limitare il caro energia, tra cui un tetto al prezzo del gas.