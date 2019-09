Piazza Affari parte di slancio con il nuovo Governo in rampa. Spread giù a 150 Milano la migliore in un'Europa positiva nel giorno in cui Conte salirà al Quirinale per la presentazione del nuovo esecutivo. L’economia cinese sostiene gli indici europei e listini asiatici. di Marzia Redaelli

Partenza positiva per Milano che segna la performance migliore in Europa dopo il voto positivo della piattaforma Rousseau che ha dato il via libera alla nascita del nuovo Governo giallorosso.

Piazza affari resta sotto i riflettori degli investitori che guardano alla compagine del nuovo Governo Pd-M5S. Gli acquisti premiano i titoli di Stato italiani e il BTp decennale, che mostra un rendimento a scadenza in discesa ai nuovi minimi storici poco sopra lo 0,8%. Lo spread sul Bund si riduce così ulteriormente sui 151 punti base (1,5%).

La sterlina ferma la sua scivolata con l’approvazione di una mozione al Parlamento inglese che obbliga al varo di una legge per posticipare la data della Brexit.

Anche le Piazze asiatiche respirano dopo una seduta nervosa; in particolare Shanghai, che è intorno alla parità dopo il buon andamento del settore dei servizi che si espande al ritmo più elevato degli ultimi tre anni.

L’euro ritraccia lievemente sul dollaro: ieri la moneta unica si era indebolita sull’onda di prime indiscrezioni di una manovra accomodante massiccia della Banca centrale europea a sostegno dell’inflazione.