La Cina risponde a Trump con nuovi dazi. Borse in recupero grazie a Powell Pechino annuncia dazi su 75 miliardi di dollari di importazioni Usa, auto incluse, in risposta alle misure decise da Trump. I listini europei invertono subito rotta, ma poi recuperano dopo le rassicurazioni del presidente della Fed. Si è detto pronto ad agire a sostegno dell'economia con maggiori stimoli. Il differenziale di rendimento BTp-Bund resta in calo. Euro sotto 1,11 dollari, petrolio Wti cede il 3% di Paolo Paronetto e Stefania Arcudi

Le Borse europee , che avevano invertito bruscamente la rotta rispetto ai guadagni precedenti, dopo che la Cina ha imposto nuovi dazi su prodotti importati dagli Stati Uniti per 75 miliardi di dollari, comprese le auto, hanno ritrovato quota dopo le parole del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che si è impegnato ad agire in modo appropriato e con stimoli maggiori per l'economia americana. Durante il suo discorso a Jackson Hole, molto atteso dai mercati, Powell non ha dato tempistiche e non ha anticipato l'avvio di più aggressive misure di allentamento monetario.

Il numero uno della Fed, tra i motivi di preoccupazione, ha citato anche le tensioni commerciali, destinate ad aumentare dopo le azioni annunciate oggi dalla Cina. Pechino, che già aveva anticipato ritorsioni, ha così risposto al presidente americano Donald Trump, che aveva fatto sapere che avrebbe imposto, dal primo settembre, dazi del 10% su 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi. I dazi cinesi spazieranno dal 5 al 10% ed entreranno in vigore con la stessa tempistica di quelli americani: un primo round dall'1 settembre e un secondo dal 15 dicembre (la data in cui il governo Trump ha deciso di posticipare, per salvare lo shopping natalizio, l'entrata in vigore di dazi su smartphone, laptop, monitor, giocattoli, console per videogiochi e certi capi d'abbigliamento). Anche Wall Street è in ribasso, come aveva già preannunciato l'andamento dei future, che avevano girato in negativo dopo l'annuncio cinese.

Spread resta in calo sotto quota 200 punti

Lo spread, più influenzato dalle vicende politiche che dal tema commerciale, si è allargato solo leggermente in area 197 punti, comunque restando in calo rispetto all'apertura e al di sotto della soglia dei 200 punti. I riflettori restano infatti sugli sviluppi della crisi di Governo: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato tempo ai partiti fino a martedì per cercare di formare un nuovo esecutivo con un programma forte. Se martedì, quando si terranno nuove consultazioni al Quirinale, non arriveranno risposte chiare, Mattarella scioglierà le Camere e saranno indette nuove elezioni.

Continua quindi a restringersi la forbice dello spread tra BTp e Bund, mentre sul fronte politico italiano i partiti tentano una difficile mediazione nei pochi giorni concessi dal Capo dello Stato per tentare di ridare un governo stabile al Paese. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco è indicato a 197 punti, contro i 196 punti dell'apertura, dai 199 punti della chiusura di ieri. In calo anche il rendimento del BTp decennale, all'1,33% dall'1,35% del closing della vigilia.

Indici in recupero, ma soffrono auto e tecnologici

I listini europei hanno cambiato più volte direzione. Piazza Affari, in avvio in rialzo contenuto, è arrivata a cedere più dell'1% e poco meglio hanno fatto le altre piazze del Vecchio Continente, ma tutte hanno poi recuperato terreno riportandosi in positivo. In negativo i settori più esposti al discorso commerciale, a partire da tecnologici (-0,2% l'Euro Stoxx 600 di settore), dagli energetici (-1,24%, dal momento che tra i dazi imposti dalla Cina c'è anche un'imposizione del 5% sulle importazioni di petrolio) e le auto (-1,2%). Anche sul FTSE MIB è subito scivolata in coda Stmicroelectronics (-4%, mentre prima era in rialzo di circa mezzo punto). Male anche il lusso (Salvatore Ferragamo e Moncler penalizzate).

Andamento dello spread Btp / Bund

A Parigi sprofondano i titoli della società farmaceutica Adocia

A livello europeo, gli acquisti si concentrano sul settore tecnologico e su quello del turismo, mentre perdono terreno i titoli delle'energia. A Parigi colano a picco le azioni della società farmaceutica Adocia (-34%), dopo che un tribunale arbitrale ha respinto le sue richieste di risarcimento da 1,3 miliardi di dollari nei confronti dell'ex partner Eli Lilly. A Francoforte guadagnano terreno Lufthansa e Fresenius. Bene anche Rwe, sostenuta dal giudizio positivo degli analisti di Mainfirst, e Thyssenkrupp, che continua a beneficiare dell'annuncio del ricorso contro lo stop dell'Unione europea alla fusione con il colosso indiano Tata. A Londra, dove il mercato torna a scommettere su un possibile accordo con la Ue sulla Brexit, si mettono in evidenza Hammerson, Itv ed Easyjet.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Euro sotto 1,11 dollari, brusca frenata del petrolio

Sul mercato dei cambi, l'euro perde quota al di sotto della soglia di 1,11 dollari ed è indicato a 1,1054 (1,1080 ieri in chiusura). La moneta

unica vale anche 117,88 yen (118,04), mentre il rapporto dollaro-yen è a 106,64 (106,44).

Crolla bruscamente il prezzo del petrolio, dopo gli annunci della Cina, dal momento che tra i dazi imposti c'è anche un'imposizione del 5% sulle importazioni di petrolio: il future ottobre sul Wti, poco mosso prima dell'annuncio, è arrivato a perdere più del 3%, mentre i contratti sul Brent di pari scadenza più del 2%. «I prezzi del greggio hanno subito risentito del deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina e dell'impatto che questo può avere sull'economia globale. Si è visto negli ultimi mesi e i movimenti di oggi dimostrano che la situazione è destinata a continuare», hanno detto gli analisti di Clipper Data. I nuovi dazi sul greggio avranno un peso significativo visto che, stando agli ultimi dati, le esportazioni di petrolio dagli Stati Uniti alla Cina si sono attestate nell'ultimo mese a poco meno di 300.000 barili al giorno, il livello più alto in un anno.