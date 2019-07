Borse positive. Spread torna sotto i 200 punti Prevale la fiducia sui mercati, grazie a una serie di trimestrali positive e all'ottimismo sui colloqui Usa-Cina Lo spread riparte sotto i 200 punti base. Oggi la fiducia dei consumatori nell’area euro, la nomina del Premier inglese e le trimestrali di Coca Cola e United Technologies. Euro/dollaro sotto 1,12 di Chiara Di Cristofaro

3' di lettura

Borse europee positive, tutte in rialzo dopo la seduta in verde di Wall Street e con gli occhi puntati alla riunione della Bce di giovedì. L'ottimismo è favorito anche da una serie di trimestrali migliori delle attese, oltre che dalle attese sui colloqui tra Usa e Cina sul tema dazi. In linea con le altre piazze finanziarie anche il FTSE MIB, spinto al rialzo dagli acquisti su Stmicroelectronics, sulla Juventus Fc e in generale sui titoli del comparto industriale, con Pirelli & C in evidenza. Deboli le utility, banche in ordine sparso. In calo lo spread BTp/Bund mentre sembra scongiurata una crisi di Governo imminente anche se la tensione nella maggioranza resta alta. La giornata è scarna di dati macroeconomici. In Eurozona sarà rilasciata la stima flash della fiducia dei consumatori per luglio (-7,2 a giugno). A Wall Street è in arrivo la statistica sulle vendite delle case esistenti. Sul fronte microeconomico, invece, sono in agenda le trimestrali di Coca-Cola, United Technologies, Texas Instruments e Visa.

Andamento dello spread Btp / Bund

Il clima oggi in Europa appare più disteso, mentre si aspettano novità sul tema del commercio e nonostante le tensioni crescenti in Medio Oriente, con l'arresto di 17 cittadini iraniani accusati di spionaggio a favore degli Usa. Secondo il giornale cinese Scmp, il segretario del Tesoro, Mnuchin e il rappresentante per il commercio Lighthizer starebbero programmando un viaggio in Cina per la prossima settimana per effettuare il primo faccia a faccia dopo la tregua siglata a fine giugno da Trump e Xi. Un'altra notizia positiva è arrivata durante la notte la conferma da parte di Trump del raggiungimento di un accordo bi-partisan per innalzare il tetto sul debito fino al 31 luglio 2021.

Sull'azionario europeo tengono banco le trimestrali, in netto rialzo Ubs a Zurigo dopo la trimestrale nettamente migliore delle attese, mentre il settore tecnologico beneficia dei dati dell'austriaca Ams (quotata in Svizzera), leader nella produzione di sensori per smartphone e che ha Apple come principale cliente. Effetto positivo su Stmicroelectronics a Piazza Affari. A Milano corrono tutti i titoli industriali a partire da Pirelli & C, sulla scia di Continental che segna la performance migliore del Dax a Francoforte. Continental ha tagliato le stime del 2019 a causa dell'attesa di un calo nella produzione di auto, ma ha confermato che i dati del trimestre (attesi il 7 agosto) saranno in linea con le attese. Le vendite del secondo trimestre sono pari a circa 11,2 miliardi di euro. Tra gli industrali, Leonardo - Finmeccanica e Fiat Chrysler Automobiles. In coda al listino le utility, banche a due velocità, vendite su Amplifon.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Sul mercato valutario dollaro in rialzo dopo l'accordo sul debito negli Usa, con l'euro sceso stamattina sotto la soglia di 1,12. Questa mattina anche la sterlina si è leggermente indebolita dopo le parole del falco della Bank of England, Saunders, che ha ridimensionato l’ipotesi di rialzo tassi nel caso di Brexit. Il pound soffre inoltre per la terza seduta consecutiva in attesa della nomina del nuovo premier.



Poco mosso oggi il petrolio dopo il rally di ieri, con il Brent che resta al di sopra dei 63 dollari al barile, beneficiando delle tensioni nel Golfo Persico, in attesa dei dati settimanali sulle scorte Usa (stanotte quelli privati, domani quelle ufficiali). Intanto il Segretario di Stato Usa Pompeo, ha annunciato di avere sanzionato una società cinese statale per avere violato le restrizioni sull’import di greggio iraniano.