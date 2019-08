Piazza Affari in rosso, spread a 240 punti Nonostante la crisi di Governo ufficialmente aperta ieri, il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di Bot a un anno, anche se i rendimenti sono saliti. 0,107%. Del resto anche sul mercato secondario, i rendimenti dei titoli di stato sono tutti in forte rialzo, con quello dei decennali che si è spinto sopra l'1,8% dall'a,5% di ieri . In Borsa vanno male le banche, mentre è in controtendenza Atlantia. Sullo sfondo rimangono anche i timori per la guerra dei dazi di Eleonora Micheli

Effetto crisi di governo e il circolo vizioso sui mercati finanziari

4' di lettura

Borse europee deboli con gli occhi puntati su Piazza Affari che ha aperto le contrattazioni in forte calo e poi ha ampliato le perdite: il FTSE MIBarretra di oltre del 2% appesantito soprattutto dalle banche. Lo spread, che è subito volato sopra 230 punti, si è spinto a 240 punti dai 210 di ieri, conquistando i livelli massimi da fine giugno. Il rendimento dei Btp a dieci anni salito all'1,84% dall'1,5%. E' andata comunque in porto l'asta dei Bot a un anno, con la domanda che ha superato di 1,44 volte l'offerta: sono stati piazzati 6,5 miliardi di euro di titoli, anche se i rendimenti sono saliti allo 0,107. A movimentare i mercati sono i timori legati all'annuncio di ieri del vicepremier, Matteo Salvini, che ha ufficialmente aperto la crisi di Governo e chiesto il voto anticipato. In tarda serata anche il premier, Giuseppe Conte ha indetto una conferenza per annunciare la crisi di Governo, pur sottolineando che dovrà passare attraverso un voto di sfiducia in Parlamento. Conte ha anche chiarito che non spetterà al leader della Lega stabilire la calendarizzazione . Intanto proprio oggi il Carroccio ha fatto sapere che presenterà in Senato la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio. In una giornata convulsa per le notizie e le indiscrezioni che circolano sulla road map della crisi di Governo, sono passati in secondo piano anche i dati macro. L'Istat ha annunciato che a a luglio l’indice nazionale dei prezzi al consumo è rimasto al palo rispetto al mese precedente e ha registrato un risicato incremento dello 0,4% su base annua, frenando rispetto al +0,7% di giugno.

GUARDA IL VIDEO: Effetto crisi di governo e il circolo vizioso sui mercati finanziari

In Europa, intanto, sullo sfondo rimangono le preoccupazioni legate alla guerra dei dazi e alle tensioni Usa-Cina alimentate dalle indiscrezioni circolate nella notte in base alle quali l'amministrazione Trump starebbe allungando i tempi per dare il via libera alle licenze nei confronti delle società tecnologiche americane per tornare a riavere rapporti commerciali con Huawei. Come se non bastasse destano preoccupazioni le notizie provenienti dal Regno Unito secondo le quali il premier Boris Johonson potrebbe indire le elezioni subito dopo la Brexit, in calendario a fine ottobre. Per altro oggi in Gran Bretagna sono stati annunciati dati deludenti: con il pil del secondo trimestre sceso dello 0,2% rispetto ai tre mesi prima. Si tratta del primo calo dal quarto trimestre del 2012. Su base annua è salito dell'1,2%. Per quanto riguarda la produzione industriale, a giugno ha registrato un calo dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua, contro attese di rialzo in entrambi i casi. La sterlina è piombata ai minimi da due anni nei confronti sia dell'euro, sia del dollaro.

GUARDA IL VIDEO / Cos'è lo spread e perché ci fa paura?

Banche ko, Unicredit guida i ribassi , in evidenza Atlantia

A Piazza Affari sono deboli le azioni finanziarie. Banco Bpm arretra di oltre il 7% e anche Intesa Sanpaolo, che registra la performance meno peggio del settore, cede oltre il 4%. Vanno male leUnicredit le Banca Pop Er, B e le Ubi Bancai.. La crisi di Governo favorisce invece gli acquisti su Atlantia, che sale di oltre il 2%. Del resto si allontana l'ipotesi di una revoca delle concessioni, punto molto caro ai 5 Stelle dopo il crollo del ponte Morandi. Sono in controtendenza anche le Stmicroelectronics, incoraggiate dal rimbalzo dei titoli tecnologici che ieri hanno spinto su il Nasdaq.