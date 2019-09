Borse deboli per le tensioni sul greggio. Giù Atlantia Indici in moderato rosso, pesano le tensioni in medi oriente e dati macro deboli in Cina. Listini asiatici negativi.Balzo del petrolio e dell’oro. di Marzia Redaelli

Flessioni contenuie per le Borse europee in avvio di settimana. La cautela degli investitori dopo i rialzi della scorsa settimana è alimentata dalle tensioni politiche tra Iran e gli Stati Uniti, che accusano il paese mediorientale di aver attaccato i pozzi petroliferi in Arabia Saudita. Il petrolio sale così a 66 dollari al barile a Londra e sopra i 60 dollari a New York. Anche l’oro guadagna terreno e staziona sopra i 1.500 dollari l’oncia.

Le piazze asiatiche vacillano e soffrono i dati macroeconomici cinesi deludenti sulla produzione industriale a +4,4% e sulle vendite al dettaglio (+7,5%). in discesa rispetto alle rilevazioni precedenti. Shanghai fa fatica a tenere la parità e Hong Kong perde più dell’1%.

Oggi l’Istat diffonde la stima finale dell’inflazione italiana in agosto.Il dato preliminare indicava +0,5%sia sul mese precedente, sia sull’agosto 2018. Oltreoceano, invece, sarà diffuso l’indice Empire Manufacturing sull’attività dell’area di New York

