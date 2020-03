Borse europee attese in forte calo. Tokyo -4,41% Attesa per le misure di stimolo monetario promesse dalla Bce per contrastare gli effetti economici del Coronavirus

Sarà un'altra seduta di fuoco per le Borse di tutto dopo la notizia del blocco per 30 giorni dei viaggi in Usa dall'Europa, tranne dal Regno Unito. Notizia che segue quella dell'Oms sulla diffusione ormai pandemica del virus. I future sulle Borse europee sono tutti fortemente negativi mentre a Tokio la Borsa ha chiuso in ribasso del 4,41% e a Hong Kong perde quasi il 4%. Crollo della Borsa Sydnei (-7,4%. )

Il mercato fatica a scrollarsi la negatività da virus a fronte di un flusso di notizie che non giustifica alcun ottimismo. Da una parte ci sono governi e banche centrali che moltiplicano i loro interventi Dall'altra c'è il virus che non arresta la sua ascesa: in Italia, nel resto d'Europa e negli Usa, dove si è superata la soglia dei mille casi; ma anche in Cina, il Paese che sembrava essersi messo alle spalle il problema, e che invece ha fatto registrare un inatteso aumento dei contagi importati dall'estero.

La paura del virus (ieri ufficialmente dichiarato pandemia dall'Oms) insomma è maggiore della fiducia nei governi e nelle banche centrali. E il termometro è l'indice Vix della volatilità che si è mantenuto su livelli da crisi Lehman sebbene sotto i picchi toccati lunedì.

Secondo il “guru” Warren Buffett, che ieri si è espresso per la prima volta sul tema, il crollo di queste settimane non è paragonabile ad altri crack famosi come quello del 1987 o del 2008. D'altrocanto c'è chi, come il numero uno della Bce Christine Lagarde, teme che un copione simile si possa riproporre se non vengono messe in atto le adeguate contromisure.

Gli investitori si aspettano un'azione coordinata di governi e banche centrali per far fronte alla minaccia di una recessione ma al momento non c'è certezza che, al momento decisivo, l'Europa possa parlare un'unica lingua.

L'unica certezza è che la Bce farà la sua parte oggi al direttivo da cui ci si attende un'azione forte. In particolare su due fronti: liquidità alle imprese colpite tramite un rilancio del piano Tltro e forti acquisti di titoli attraverso un potenziamento del Qe.