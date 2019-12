Trump colpisce ancora, accordo con Cina dopo elezioni Usa. Ko la Borsa di Parigi Le piazze finanziarie del Vecchio Continente dopo un iniziale rimbalzo tornano deboli dopo le parole di Trump che ha detto che «non c'è scadenza per accordo Cina, meglio dopo elezioni Usa » e ha attaccato la Francia sulla digital tax.: pesanti Londra e Parigi. Wall Street in calo. A Piazza Affari Unicredit non entusiasma con il nuovo piano di Chiara Di Cristofaro

(EPA)

3' di lettura

Trump contro tutti e le Borse tornano a scendere in balìa delle battaglie commerciali: Wall Steet cede l'1% mentre in Europa sono soprattutto Londra, a causa delle forti vendite sul settore minerario, e Parigi, per il duro scontro tra Francia e Usa sulla digital tax , a perdere in modo più evidente. Ancora una volta è il presidente degli Stati Uniti a dettare la cadenza dei mercati. «Non ho una scadenza per l'accordo con la Cina e potrebbe essere meglio aspettare fino a dopo le elezioni del novembre 2020» ha detto Trump parlando a Londra dove si è recato per il vertice Nato. Già ieri i tweet del presidente Usa avevano innescato le vendite sui mercati con la minaccia di una nuova ondata di dazi, questa volta su Brasile e Argentina, l'annuncio di nuove tariffe nei confronti della Francia e minacce di provvedimenti analoghi che colpirebbero anche l'Italia. A Piazza Affari occhi puntati su Unicredit, in rialzo dopo la presentazione del piano industriale mentre Gedi Gruppo Editoriale segna un +60% teorico allineandosi all'offerta presentata da Exor per l'acquisto della quota in mano a Cir che è pari a 46 centesimi per azione.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Unicredit sorprende con la distribuzione dei dividendi

Sull'azionario milanese, occhi puntati su Unicredit. Un piano in linea con le attese, ma con una remunerazione che ha sorpreso positivamente il mercato. Secondo gli analisti, le stime del piano al 2023 incorporano la debolezza congiunturale dei prossimi anni e sono sostanzialmente in linea con le attese ma ha sorpreso positivamente la 'cash distribution'. Il gruppo ha annunciato una creazione di valore per gli azionisti di 16 miliardi nel nuovo piano strategico al 2023. Di questi, 8 miliardi saranno di incremento del patrimonio netto tangibile, 6 miliardi di dividendi cash (con payout sull'utile ricorrente al 30% su 2020, 2021 e 2022 e al 40% sul 2023) e 2 miliardi di buyback (ogni anno per il 10% dell'utile ricorrente).

Gedi (+60%) si allinea a prezzo offerta Exor, giù Cir e Cofide

Il titolo Gedi Gruppo Editoriale balza del 60% e si allinea al prezzo dell'offerta Exor. Le azioni, che in apertura non erano riuscite a fare prezzo e che ieri erano sospese dalle contrattazioni, trattano in rialzo di oltre il 60%. Brusco scivolone invece perCir Ord e per Cofide Ord. Nel dettaglio, Cir ha accettato l`offerta di Exor per la quota di controllo del 43,78% del capitale di Gedi a 0,46 euro. «Si tratta di un prezzo a premio rispetto al nostro target di 0,35 euro per azione - commentano gli analisti di Equita - e su multipli a premio rispetto a quelli dei peers come Cairo, Rcs o Vocento in Spagna». Quindi, per Equita, «l'operazione è un segnale positivo per l'intero settore editoriale, perché nonostante il trend negativo della carta stampata, sia in termini di raccolta pubblicitaria (mercato a -11% nei primi 9 mesi) che di circulation (settore in calo dell`8% nei 9 mesi), Gedi è stata valorizzata su multipli a premio rispetto al settore».

BTp, rendimenti ancora in salita. Spread si allarga sopra 175

Si amplia lo spread tra BTp e Bund all'indomani di una seduta connotata dalle forti vendite su tutti i bond dell'Eurozona. Si guarda ai rischi per la tenuta del Governo dallo scontro nella maggioranza sul fondo salva Stati. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco ha superato i 175 punti base. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark, dopo la fiammata di ieri che lo ha portato a chiudere all'1,45%, stesso livello dell'apertura di oggi, dall'1,34% del closing di venerdì scorso: 1,46% il livello attuale.

Per approfondire: