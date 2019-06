Borse Ue ottimiste su Trump-Xi chiudono in rialzo. Riscatto Atlantia Nei primi 6 mesi dell'anno Piazza Affari è salita del 15,88%, meglio hanno fatto Francoforte e Parigi. Spread BTp/Bund chiude a 242 punti con il rendimento del decennale italiano ai minimi da un anno di Eleonora Micheli

Dazi, Cina: Da Usa 'puro terrorismo economico'

5' di lettura

Le Borse europee hanno scelto l'ottimismo prima dell'incontro di questa notte tra Trump e Xi sui rapporti commerciali Usa-Cina che, secondo lo stesso presidente americano, sarà «produttivo». Trainati dai tecnologici, dai minerari e dal settore dei trasporti, tutti i principali indici europei hanno chiuso in buon rialzo con Francoforte (+1%) prima della classe e con Piazza Affari che è salita dello 0,59% nel FTSE MIB. Nei primi sei mesi dell'anno, Piazza Affari ha guadagnato il 15,88%. Leggermente meglio (+17%) hanno fatto Francoforte e Parigi. Tra le big, male Snam (-2%) e in calo alcuni bancari (-1,6% Bper). La fiducia nei tecnologici per una svolta

Usa-Cina su Huawei porta a +1,3% St, mentre Atlantia ha vissuto una seduta dai due volti dopo la bufera delle dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Di Maio sull'azienda: stamattina è scivolata fino a 22,2 euro per poi risalire e chiudere a +1,1% a 22,9. Exploit Rai Way(+8,6%) sul possibile interesse di F2i. Ko Molmed (-9,3%) dopo le indicazioni non positive arrivate dai test su un farmaco antitumorale.



Intanto Wall Street, con le banche in rialzo, è positiva dopo una serie di dati macroeconomici che hanno confermato la possibilità di un prossimo taglio ai tassi Usa e visto la fiducia dei consumatori scendere a giugno meno di quanto ci si aspettasse

Usa: inflazione resta bassa, redditi sopra attese a maggio

L'inflazione negli Stati Uniti resta al di sotto dei livelli considerati ottimali per un'economia in salute. La misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato Pce (personal consumption expenditures price index), è salita dello 0,2% a maggio su base mensile, mentre su base annuale è aumentata dell'1,5%. La componente "core" del dato, depurata dagli elementi volatili, e' aumentata annualmente dell'1,6% e mensilmente dello 0,2%, esattamente quanto atteso dagli analisti. Il valore Pce è contenuto nel dato diffuso dal dipartimento del Commercio e relativo ai redditi

personali e alle spese ai consumi. L'ultima volta che i prezzi core hanno raggiunto il target di crescita annua del 2%, equivalente al target della Federal Reserve, era il dicembre 2018. Da allora il dato e' rimasto sotto quel valore dimostrando che pressioni inflative contenute potrebbero giustificare un taglio dei tassi suggerito recentemente dalla banca centrale Usa. Dalle statistiche su redditi e consumi di maggio è emerso un aumento dello 0,4% delle spese per consumi rispetto al mese precedente (+0,5% la stima) e un +0,5% per i redditi (+0,3% la previsione).

Negli Stati Uniti cala la fiducia dei consumatori a giugno

A giugno, gli statunitensi si sono dimostrati meno ottimisti sull'economia rispetto al mese precedente, battendo comunque le attese degli analisti. La lettura finale dell'indice sulla fiducia redatto mensilmente dall'Universita' del Michigan è scesa a 98,2 punti dai 100 punti della lettura finale di maggio; rispetto a quella intermedia del mese in corso è salita da 97,9 punti; gli analisti attendevano un calo maggiore, a 97,9 punti.

Andamento dello spread Btp / Bund

Occhi puntati su Atlantia, bene le banche

A Piazza Affari Atlantia, dopo essere arrivata a perdere quasi il 2% in avvio, ha invertito la rotta nel primo pomeriggio, mentre il mercato è interrogato sul futuro della compagnia, dopo gli attacchi del vicepremier, Luigi Di Maio, che ieri ha di nuovo chiesto la revoca delle concessioni,e la difesa del vicepremier, Matteo Salvini , che non solo ha invitato a evitare processi sommari, ma ha anche ricordato che il gruppo dà lavoro a migliaia di dipendenti, circa 30mila nel mondo. C'è stato anche un botta e risposta anche tra Di Maio e la stessa Atlantia, che si è riservata di attivare azioni e iniziative legali a tutela dei propri interessi, dei dipendenti, degli azionisti, dei bondholder e degli stakeholder tutti. Gli analisti rimangono positivi sulla società. Stamattina Autostrade per l'Italia (Atlantia) ha annunciato la sospensione dell'aumento dei pedaggi fino al 15 settembre. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione, prolungando la sospensione degli adeguamenti tariffari già stabilita lo scorso primo gennaio 2019. L'aumento dei pedaggi, oggi sospeso, era previsto per il

primo di luglio.