L'Europa alla prova del riscatto dopo il ko. Piazza Affari positiva ma senza scosse dopo il voto Indici europei in cerca di un rimbalzo, Asia verso una chiusura in rosso. Tokyo ancora chiusa. Il risultato del referendum aiuta Milano e spinge i rendimenti sul BTp decennale ai minimi da febbraio. In agenda la fiducia dei consumatori europei e l’indice della Fed di Richmond di Chiara Di Cristofaro e Andrea Fontana

Le Borse europee sono tutte in rialzo dopo il lunedì nero, con gli indici in caduta del 3-4% in tutta Europa. Le vendite nella prima seduta della settimana sono scattate per le forti preoccupazioni per nuovi provvedimenti di lockdown, vista l'impennata di casi di coronavirus in molti Paesi (Regno Unito, Francia e Spagna in primis). Inoltre, ha pesato anche lo scandalo banche nato dall'inchiesta dell'International Consortium of Investigative Journalists su operazioni di presunto riciclaggio che avrebbero visto come protagonisti diversi istituti internazionali tra il 1999 e il 2007.







Debole Unicredit su ipotesi acquisto Mps, focus sulle banche

A Milano ancora pesante Leonardo, giù Unicredit mentre si è azzerata, dopo una partenza a +1,7%, la corsa di Mps: secondo indiscrezioni di stampa, il Tesoro italiano sarebbe in contatto con Unicredit per valutare la disponibilità dell'istituto all'acquisto della banca senese a controllo pubblico. Sul titolo di Piazza Cordusio, poi, influisce anche il giudizio degli analisti di Credit Suisse. E ancora, sulle banche peserà la decisione dell'Eba di non concedere proroghe oltre il 30 settembre alla moratoria sulle nuove modalità di svalutazione dei crediti deteriorati. Bene sul Ftse Mib, St, Diasorin e Interpump.

L'esito del referendum non scuote Piazza Affari

Piazza Affari nella giornata di lunedì 21 settembre ha perso il 3,75%. Il listino azionario non ha ricevuto scosse dall'esito del referendum confermativo sulle modifiche costituzionali alla composizione del Parlamento e dal voto delle elezioni regionali in Italia. "Non vedevamo rischi per la tenuta del Governo anche in uno scenario più sfavorevole per il centro-sinistra e non ci aspettiamo quindi impatti rilevanti su BTP e spread che a nostro avviso sono guidati maggiormente dalle azioni della Bc e dall`implementazione efficace del Recovery Fund - commentano da Equita - I risultati elettorali dovrebbero però consentire al governo di rifocalizzarsi rapidamente su quest`ultimo tema, rilevante per le prospettive 2021-22". "I risultati del referendum e delle elezioni rappresentano fattori di supporto per i partiti di governo, in particolare per il Movimento 5 Stelle e per il Partito democratico e andranno a supportare l'azione di governo aiutando a mitigare le tensioni politiche nella coalizione di governo", osservano gli analisti di Unicredit.

Spread poco mosso, rendimento del BTp ai minimi da febbraio

Poco mosso lo spread tra BTp e Bund che si muove sui valori della vigilia avendo già scontato, con le proiezioni, l'esito del voto in Italia. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano e il pari scadenza tedesco è indicato a 143 punti base, sostanzialmente in linea con il finale di ieri e in calo dai 149 punti registrati prima della chiusura dei seggi. Prosegue il calo del rendimento del BTp decennale benchmark che torna su livelli che non si vedevano da febbraio, allo 0,92% dallo 0,94% del finale ieri e dallo 0,97% registrato prima dei risultati elettorali di referendum e regionali.