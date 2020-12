Borse europee in rialzo nel giorno della Bce. A Piazza Affari ancora debole St Attesa per la riunione a Francoforte che dovrebbe decidere nuovi stimoli a sostegno dell'economia di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Le Borse europee si muovono in rialzo, nonostante la chiusura negativa registrata da Wall Street, dove sono stati venduti soprattutto i titoli tecnologici (il Dow Jones ha perso solamente lo 0,35%, ma il Nasdaq ha accusato una flessione dell’1,94%). Sui mercati sale l’attesa per le mosse della Bce, che dovrebbe scendere in campo con misure a sostegno dell’economia, messa ancora alla prova dalla seconda ondata del Covid-19.

Gli esperti ritengono che Christine Lagarde, la numero uno dell’Eurotower, annuncerà un ampliamento del Pepp attorno a 500 miliardi e anche un suo allungamento rispetto all’iniziale scadenza indicata per giugno 2021. Dovrebbero essere inoltre prese misure anche sulle aste Ltro, quelle per le banche. "La Bce ha continuato a mandare segnali molto “dovish” di fatto promettendo, già per la riunione di dicembre, un ampiamento delle operazioni di acquisto di obbligazioni nelle quantità e nel tempo", sottolinea Luigi Nardella di Ceresio Investors. "Nonostante le buone notizie sul fronte dei vaccini - aggiunge - la banca centrale manterrà una politica fortemente accomodante fintanto la ripresa economica non sarà ben salda".

Intanto a livello politico la strada per il lancio dei fondi Next Generation Ue sembra essere meno impervia visto che Ungheria e Polonia avrebbero accettato il compromesso proposto dalla Germania. Per contro è stata fumata nera sulla Brexit al termine dell’incontro tra la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il premier britannico, Boris Johonson. Le trattative, comunque, continueranno fino a domenica.

Positiva anche Piazza Affari, che nella seduta di mercoledì 9 dicembre ha registrato la performance peggiore d’Europa, risentendo del crollo accusato da Stmicroelectronics (-12%) che ha posticipato al 2023 il target di 12 mld di dollari di fatturato annuo. Il titolo ha aperto in calo anche la seduta di giovedì 10 dicembre. Le vendite sul titolo dei chip proseguono ancora, con le azioni in coda al listini principale. Occhi puntati sulle banche, mentre si rincorrono mille ipotesi sulle future aggregazioni, che vedono come protagoniste soprattutto Unicredit e Banca Mps. Quest'ultima, secondo indiscrezioni, sarà presto costretta a lanciare un aumento di capitale, in modo da rafforzare il capitale e facilitare eventuali fusioni. Sotto la lente anche Exor, dopo l'annuncio dell'ingresso nel capitale della cinese Shang Xia, di proprietà di Hermes. Anche se l'operazione è di piccola entità, potrebbe avere un potenziale per l'espansione sul mercato del lusso della Cina, quello che nei prossimi anni crescerà più di tutti.