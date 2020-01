Borse caute con occhi sempre su virus. Tokyo recupera l’1%

2' di lettura

Borse europee caute dopo il calo della vigilia e a fronte dell'andamento contrastate dei listini globali: positive Wall Street ieri e Tokyo, dove il Nikkei ha guadagnato lo 0,99%, mentre Hong Kong dopo un avvio in rialzo ora cede mezzo punto. I mercati hanno in prima battuta giudicato rassicuranti le dichiarazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sul coronavirus cinese: se infatti è vero che l'epidemia è «un'urgenza di portate internazionale», l'Oms non ha comunque ritenuto necessario limitare i viaggi e gli scambi commerciali con la Cina. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in cerca di direzione, mentre si mettono in evidenza Leonardo - Finmeccanica e Atlantia.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

La paura di contagio

Nell'ultimo giorno di permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, la diffusione del virus cinese resta comunque il tema principale di incertezza sul mercato. Il timore è che il virus stesso, più le contromisure prese dalle autorità cinesi e mondiali per bloccare il contagio, possano pesare sull’economia cinese e anche globale. Non bisogna dimenticare che ormai la Cina pesa per il 19% sul Pil globale. Se è impossibile fare stime (l’impatto del coronavirus sul Pil dipende da quanto forte sarà il contagio e da quanto tempo durerà l’emergenza), sul mercato si teme che la Cina possa perdere un punto di Pil nel trimestre. L’impatto sull’economia globale potrebbe essere nell’ordine dello 0,15%-0,30%.

In generale sui mercati resta però un certo ottimismo: guardando ai casi simili in passato, l’economia ha sempre frenato in maniera consistente nel trimestre in cui era scoppiata l’epidemia, ma poi si era sempre ripresa nei trimestri successivi. Attualmente sui mercati il rischio di recessione globale è percepito in calo: intorno al 20%. Ma ovviamente il coronavirus è la variabile invalutabile, che potrebbe cambiare tutte le stime. Questo crea incertezza sui mercati.

Petrolio in rialzo, spread a 134 punti

Sul mercato dei cambi, euro poco mosso a 1,1027 dollari (1,1030 ieri in chiusura) e in rafforzamento a 120,25 yen (119,95). La divisa giapponese perde terreno anche contro il biglietto verde ed è indicato a 109,04 per un dollaro (108,73). In rialzo, infine, il prezzo del petrolio: il future marzo sul Wti sale dell'1,38% a 52,86 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent guadagna l'1,22% a 59 dollari.

Andamento dello spread Btp / Bund

Per quanto riguarda i titoli di Stato, avvio di giornata sostanzialmente stabile per lo spread tra BTp e Bund sul secondario telematico Mts dove si registrano ancora acquisti e dunque rendimenti in calo per i bond dell'area euro. A inizio seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco era indicato a 134 punti base dai 135 punti del closing di ieri. Il rendimento dei decennali italiani continua invece a ridursi ben sotto la soglia dell'1% e si attesta allo 0,93% dallo 0,95% di ieri.