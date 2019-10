Fca scatta (+9%), vola anche Psa su conferma negoziati. Borse incerte in attesa Fed Borse europee incolori nel giorno in cui la Fed dovrebbe annunciare una nuova riduzione del costo del denaro. Occhi oggi su Fca e Psa, dopo la notizia delle trattative tra le due case automobilistiche per una possibile alleanza. Resta l'incertezza sul fronte della guerra commerciale, in attesa del pre accordo che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane mentre in Gran Bretagna nuove elezioni dovrebbero tenersi il 12 dicembre di Chiara Di Cristofaro

Borse europee alla finestra con il settore auto sotto i riflettori, dopo la conferma dei colloqui in corso tra Fiat e Psa per una fusione che porterebbe alla creazione di un colosso del settore da oltre 40 miliardi di euro di capitalizzazione. Sono scattati da subito i titoli Fiat Chrysler Automobiles ed Exor a Piazza Affari, con Fca che ha anche superato i 10 punti percentuali di rialzo. Corre a Parigi anche il titolo Peugeot, in testa al listino, mentre le vendite colpiscono Renault, con cui il Lingotto aveva trattato una fusione prima dell'estate, poi sfumata. Oggi è in calendario il cda straordinario di Psa e secondo indiscrezioni si riunisce anche il board di Exor.

I ntanto gli investitori aspettano l'esito della riunione del Fomc, iniziata ieri, con la banca centrale Usa che dovrebbe annunciare stasera un nuovo taglio al costo del denaro: i Fed Fund scontano un taglio da 25 punti base al 94% di probabilità. «Sarà importante - sottolineano gli analisti di Mps Capital Services - verificare se Powell, durante la conferenza stampa, proverà a segnalare che il ciclo di tagli preventivi è concluso o meno». Un taglio dei tassi potrebbe dare ulteriore sostegno ai listini globali (sebbene la mossa sia scontata), mantenendoli sui massimi. Wall Street ieri ha nuovamente toccato il suo massimo storico, mentre le Borse europee ieri hanno chiuso fiacche ma dopo 7 sedute di rialzi.

L'altro fronte, quello dei dazi, registra qualche tensione, dopo le dichiarazioni meno ottimistiche del previsto sull'accordo tra Usa e Cina che dovrebbe arrivare entro metà novembre: i negoziatori cinesi e americani stanno lavorando a un accordo transitorio, che tuttavia potrebbe non essere pronto per l’incontro di metà novembre in Cile.

Per la terza volta negli ultimi quattro anni e mezzo, il Regno Unito tornerà al voto il 12 dicembre, dopo che ieri sera il premier Boris Johnson ha ottenuto l’appoggio della Camera dei Comuni (438-20). Per l’ufficialità manca solo il voto della Camera dei Lords di oggi che, tuttavia, dovrebbe essere una formalità. Poco mossa la sterlina che, secondo gli esperti di Mps Capital Services, «probabilmente nelle prossime settimane sarà piuttosto sensibile all’esito degli exit poll, che in questo momento vedono i conservatori in forte vantaggio».

Trimestrali sotto i riflettori: sale il lusso, vendite sulle banche. Prosegue intanto la stagione delle trimestrali, molto seguite perché considerate una cartina tornasole per testare il rallentamento dell'economia: effettivamente gli utili stanno uscendo in calo, ma in maniera inferiore rispetto alle aspettative. Secondo i dati di Bloomberg, fino ad ora negli Usa le trimestrali hanno mostrato utili maggiori del 4,6% rispetto alle attese. E in Europa la sorpresa è del 2,3%. Oggi brilla a Parigi L'Oreal che ha chiuso il trimestre con un aumento del fatturato dell'11% a 7,18 mld di euro grazie alla divisione lusso, bene anche EssilorLuxottica dopo i conti. Giornata da dimenticare per i bancari europei: pesano le vendite su Deutsche Bank dopo che il gruppo ha chiuso il secondo trimestre in rosso: la perdita ammonta a 859 milioni di euro, che si confronta con un utile di 211 milioni nello stesso trimestre del 2018. In pesante rosso anche il Santander a Madrid dopo un crollo degli utili netti del 75% a 501 milioni di euro, dopo il deprezzamento per 1,5 miliardi della sua filiale nel Regno Unito, un tempo fiore all’occhiello del gruppo. Male anche il Credit Suisse nonostante il raddoppio dell'utile netto a 881 milioni di euro ma a causa dell'otulook cauto sul 2020. Sulla scia dei cali del settore sono penalizzati anche i bancari milanesi.