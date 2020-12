Borse europee attese in calo, Tokyo chiude in ribasso Ieri la giornata sui mercati è stata segnata dagli annunci della Bce che ha comunicato di voler ampliare il piano di acquisti pandemici Pepp di 500 miliardi e di volerne estendere la durata fino a marzo 2022

Borse asiatiche in calo, con il listino di Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,39%. I future in Europa indicano che i mercati del Vecchio continente sono attesi ad un’apertura negativa.

Ieri la giornata sui mercati è stata segnata dagli annunci della Bce che ha comunicato di voler ampliare il piano di acquisti pandemici Pepp di 500 miliardi e di volerne estendere la durata fino a marzo 2022. Le misure, in linea, con le aspettative, non hanno scaldato più di tanto gli investitori a giudicare dall’apprezzamento dell’euro tornato oltre quota 1,21 dollari, della seduta incolore delle Borse e della risalita dei tassi delle obbligazioni governative.

Alcuni commentatori ieri mettevano in relazione la reazione dell’euro al fatto che la Bce non abbia stupito annunciando solo quanto era nelle aspettative. È anche vero che in questa fase è soprattutto il dollaro a dettare l’andamento del cambio. Il biglietto verde è in flessione dai primi di novembre con il dollar index, l’indice che monitora l’andamento del dollaro rispetto alle principali controparti, che dalla vigilia delle elezioni ha perso oltre il 3,3 per cento. Secondo Edoardo Fusco Femiano, analista di eToro, in questa fase sono più le politiche fiscali che le politiche monetarie a muovere i cambi: «La debolezza del dollaro è correlata a un secondo round di stimolo fiscale negli Usa che fa fronte a una situazione di stallo in Europa sul Recovery Fund» (almeno fino all’accordo raggiunto nella serata di ieri ndr.).

È vero che una parte del mercato sperava in qualcosa di più: «Le nostre previsioni erano per 750 miliardi di acquisti aggiuntivi - segnala Azad Zangana, economista e Strategist di Schroders che tuttavia non esclude che tale cifra venga raggiunta in un secondo momento. Il mercato obbligazionario non ha manifestato troppo entusiasmo: i rendimenti del BTp, che in mattinata erano scesi al minimo storico di 0,5%, sono risaliti a 0,55% durante la conferenza stampa per poi chiudere allo 0,52 per cento. Probabilmente gli investitori non hanno accolto bene le parole di Lagarde riguardo l’eventualità di non utilizzare in pieno la dotazione del piano Pepp. Eppure secondo Capital Economics queste sono preoccupazioni prive di fondamento: «Lagarde ha chiarito che un impiego in misura minore avverrà solo in caso di condizioni di mercato favorevoli». Insomma qualora il mercato volesse dare prova di sostituirsi alla banca centrale comprando lui il debito. Una prospettiva che, secondo la casa d’affari, è credibile: «Ci aspettiamo un’ulteriore compressione degli spread dei bond periferici. A partire dai BTp».

