Borse caute dopo Bce, a Piazza Affari focus sulle banche. Spread sale a 143 Le piazze finanziare sono caute all’indomani dei segnali positivi nella disputa commerciale Usa-Cina sul fronte dazi e il nuovo programma di stimoli monetari annunciato da Draghi. Sul Ftse Mib toniche le banche. L'euro risale a 1,11 dollari di Enrico Miele

La Borsa di Francoforte (Reuters)

Le Borse europee aprono all’insegna della cautela all’indomani dei segnali positivi nella disputa commerciale Usa-Cina sul fronte dazi e il nuovo programma di stimoli monetari annunciato dalla Bce di Draghi per contrastare lo spettro della deflazione. Il FTSE MIB in avvio segna un leggero rialzo, seguito da Madrid, con Parigi e Francoforte sulla parità. Più indietro Londra alle prese con la Brexit. Sull’asse Washington-Pechino si respira un clima di cauto ottimismo anche sul tema della sicurezza, dopo che Huawei si è detta disposta a vendere a una rivale occidentale brevetti, licenze e know-how sul 5G. Nonostante la risposta dei mercati alle decisioni dell’Eurotower sul taglio del tasso sui depositi finora non siano univoche, gli investitori hanno accolto con favore le nuove misure della Bce, soprattutto per gli acquisti legati al Qe senza limiti temporali. Nell’attesa, oggi dagli Usa si aspettano le vendite al dettaglio e l'indice di fiducia delle famiglie, dati macro che potrebbero avere riflessi sulle prossime decisioni della Fed (che resta nel mirino della critiche di Trump), mentre in Cina i mercati sono chiusi per festività. Sul fronte italiano, con lo spread che si riscalda in area 143, si attendono novità da Helsinki, dove si sta tenendo la riunione informale dell'Eurogruppo con il debutto del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri (si discuterà anche della manovra 2020).

La Bce spinge le banche. Bene Telecom in attesa mosse vertici

Sul Ftse Mib a beneficiare delle mosse della Bce sono di nuovo le banche, con in testa Ubi Banca, Unicredit e Intesa Sanpaolo. Sul fronte opposto in calo le utility: la peggiore è Hera. Male anche Terna (-1%) e i petroliferi. Acquisti su Telecom Italia all’indomani della conferma delle possibili dimissioni del presidente Fulvio Conti per rasserenare il clima tra gli azionisti. Fuori dal listino principale, Poligrafici Ed sale dopo l’ok alla fusione nella controllante Monrif. Focus anche su Banca Mediolanum dopo lo stop al patto Doris-Fininvest (e in attesa decisioni su quota Berlusconi eccedente il 9,99%).

Reazioni controverse al nuovo «bazooka» di Draghi

Ieri la risposta dei mercati alle decisioni adottate dall’Eurotower (riduzione di 10 punti base del tasso sui depositi a -0,50% e ripristino del piano di riacquisti di asset per 20 miliardi al mese) e alla successiva conferenza stampa del Presidente, Mario Draghi, è stata in realtà tutt’altro che univoca. La migliore dimostrazione l’ha data l’euro, che è sceso sotto il livello di guardia di 1,10 dollari per poi recuperare terreno e riportarsi addirittura sopra i livelli della vigilia e stamani scambia attorno quota 1,1070. Volatiliti anche le Borse (con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha però registrato con un rialzo dello 0,88% la migliore performance in Europa), mentre i segnali più convincenti sono arrivati nell’ambito dei titoli di Stato, dove il BTp decennale ha segnato nuovi minimi storici con uno spread sul Bund ridotto a 138 punti base.

Occhio ai dati macro dagli Usa in chiave Fed

Il testimone passa adesso alla Federal Reserve, ancora una volta criticata ieri apertamente attraverso uno dei consueti tweet da Donald Trump per la propria politica dei tassi. Per la decisione che sarà presa mercoledì prossimo nella riunione del comitato monetario della Banca centrale Usa si terrà probabilmente conto anche di alcuni dati macroeconomici attesi oggi, come quello sulle vendite al dettaglio di agosto (ore 14.30) e quello sulla fiducia delle famiglie calcolata dall’Università del Michigan (ore 16). Di minor rilievo gli appuntamenti europei, anche se a Helsinki si segnala la riunione informale dell’Eurogruppo con il debutto del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Spread rimbalza a 143 in avvio, rendimento decennale risale a 0,93%

Rimbalza in avvio lo spread BTp/Bund dopo il fronte calo registrato ieri a seguito le mosse della Bce in materia di politica monetaria. In apertura il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin T0005365165) e il pari durata tedesco si attesta a 143 punti base (dai 139 punti di ieri) mentre il rendimento del BTp benchmark italiano, che ieri ha toccato un nuovo minimo storico allo 0,80%, viene indicato allo 0,93% dallo 0,86% della vigilia.