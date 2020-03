Borse brillanti, a Piazza Affari focus su Eni e Leonardo. Spread sotto 200

(EPA)

Quella di martedì 31 marzo è una seduta positiva per le Borse europee, anche se gli indici si sono allontanati dai massimi di seduta, dopo che l'azionario ha registrato quattro giornate di rialzi su cinque e mentre resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi nel mondo. Piazza Affari è tra le migliori con un rialzo arrivato anche oltre il 2%, nonostante il dato debole sull'inflazione (+0,1% a marzo e su base annua). Stesso discorso per Parigi, nonostante il forte rallentamento dell'inflazione (piatta a marzo, ma +0,6% nell'anno, da +1,6%). Bene anche Madrid, Londra e Francoforte,dopo che il tasso di disoccupazione, nonostante l'impatto del coronavirus, è rimasta stabile al 5%. In generale, i listini non risentono del dato europeo sull'inflazione (a marzo il tasso di inflazione annuale nella zona euro è calato a 0,7% rispetto a 1,2% a febbraio).

In ogni caso, dopo il rimbalzo della settimana scorsa, le Borse sono ancora in cerca di un equilibrio. Difficilmente potranno però trovarlo fin tanto che la dinamica dei contagi da coronavirus non mostrerà segni di rallentamento nel mondo e fin tanto che le previsioni economiche non smetteranno di peggiorare.

Le ricadute della pandemia saranno comunque gravi, come ha detto anche il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, sottolineando che «l'Italia, l’Europa, il mondo intero condividono ansia e difficoltà nell’affrontare una sfida straordinaria». In questo contesto, è cruciale che l'Europa resti unita, come ha indicato il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno: «Inevitabilmente usciremo tutti dalla crisi con un livello di indebitamento molto più importante>, ha detto, sottolineando che «le conseguenze del maggiore indebitamento dureranno nel tempo non devono diventare una fonte di frammentazione».

Sul Ftse Mib corrono Leonardo, Exor ed Eni

Sull'azionario milanese, balzo di Exor, Leonardo ed Eni, sostenuta dal rialzo del petrolio. Recuperano i bancari dopo la debolezza della vigilia con Bper Banca e Mediobanca su più del 2%, mentre Unicredit resta ferma sulla parità. In recupero tutti i finanziari con rialzi di oltre tre punti per Azimut e Finecobank, di poco sotto per Nexi, con un ritorno generalizzato (e cauto) della propensione al rischio. In coda al listino, Recordati che cede mezzo punto percentuali, deboli le utility. Balzo per Eni che scatta del 5% con il recupero del prezzo del petrolio.

Bene Atlantia, Governo apre a intesa su Aspi

Seduta a passo rapido per Atlantia, sulla scia della possibile riapertura del dialogo con il Governo sulla concessione di Aspi. Come riporta Il Sole 24 Ore, al momento ci sarebbero solo contatti preliminari sulla proposta avanzata dalla società per superare le modifiche introdotte dal decreto Milleproroghe. La proposta includerebbe anche il parziale disimpegno dei Benetton da Aspi, ma resta cruciale che prima venga trovato un accordo con il Governo che includa una valorizzazione adeguata degli asset,una riduzione delle tariffe e un ambizioso piano di investimenti, oltre aduna penale per il crollo del Ponte di Genova. Raggiunto l'accordo, Atlantia potrebbe vendere una quota fra il 40-50% di Aspi a F2i e Cassa Depositi e Prestiti, con quest'ultima che potrebbe fare valere il debito di 1,2 miliardi che ha nei confronti della società autostradale, magari attraverso una possibile conversione.

A passo rapido la galassia Agnelli-Elkann

I titoli della galassia Agnelli-Elkann sugli scudi a Piazza Affari, con Exor e Fca che guadagnano più del 5% e Cnh Industrial che sale quasi del 4%. A spingere il titolo di Exor è l'accordo per investire 200 milioni di dollari per acquisire l'8,87% fully diluted di Via Transportation, gruppo americano della mobilità condivisa rivale di Uber. Per quanto riguarda Fca, tiene banco la notizia che, alla luce delle ricadute della pandemia di coronavirus, il Ceo Mike, il presidente John Elkann e il Cda di Fca hanno deciso all'unanimità di rinunciare ai propri compensi fino alla fine del 2020. Manley si è tagliato gli emolumenti del 50% e i membri del Group Executive Council del 30% per tre mesi con l'obiettivo comune di evitare una riduzione del personale nel secondo trimestre. L'impatto della pandemia si fa sentire anche su Cnh Industrial che, nell'impossibilità di fare stime ragionevoli, ha ritirato l'outlook 2020 e ha deciso di sospendere la maggioranza delle operazioni manifatturiere in Nord e Sud America per due settimane, a partire dal 30 marzo.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread in calo sotto 200 punti

Andamento in calo per lo spread tra BTp e Bund, sotto i 200 punti, nel mercato secondario Mts dei titoli di Stato. In una seduta in cui si attendono le aste sul medio e lungo termine, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005383309) e il pari scadenza tedesco ha aperto a 203 punti base dai 202 punti della chiusura della vigilia, per poi scendere sotto quota 200 e marciare verso i 190. In rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che all'apertura degli scambi viene indicato all'1,53% dall'1,49% del closing ieri.

Gli occhi sono sulle aste di Btp a 5 e 10 ann i. Il Tesoro ha assegnato tutti i 7,75 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni offerti in asta ma con tassi in deciso rialzo. Il rendimento medio del Btp quinquennale (13ma tranche) è salito a 0,8% da 0,36% del collocamento di febbraio, quello del Btp decennale agosto 2030 (terza tranche) a 1,48% da 1%, mentre il tasso del decennale aprile 2030 (15ma tranche) è salito a 1,44% da 1,29%. Assegnati anche Ccteu per 750 milioni di euro allo 0,66%.