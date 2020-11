L'Europa si prende una pausa dopo il rally. A Milano la trimestrale premia Poste Dopo una seduta moderatamente positiva, le Borse tengono gli occhi puntati su pandemia e notizie sui vaccini. di Chiara Di Cristofaro e Paolo Paronetto

Dopo una seduta moderatamente positiva, le Borse tengono gli occhi puntati su pandemia e notizie sui vaccini.

Affievolito l’entusiasmo della prima ora sul vaccino di Pfizer (in fondo servirà comunque tempo prima che venga distribuito), i listini tornano ad assestarsi. E a guardare da un lato al vaccino con cauta speranza, dall’altro all’avanzare della pandemia e dei lockdown con preoccupazione. In questo contesto, con le Borse che ieri hanno chiuso in moderato rialzo, oggi i listini europei, secondo quanto dice la lettura dell’andamento dei futures, sono attesi con il segno negativo, da Milano a Francoforte, da Parigi a Madrid. Questo dopo che la Borsa di Tokyo ha concluso la seduta col segno più per l'ottavo giorno di fila, con gli acquisti che si concentrano sul comparto tecnologico dopo l'accelerazione del listino statunitense del Nasdaq, mentre continua l'ottimismo degli investitori sulla ricerca del vaccino contro il coronavirus. Il Nikkei segna un progresso dello 0,68% a quota 25.520,88 aggiungendo 171 punti. Negli ultimi sette giorni l'indice di riferimento ha messo a segno un guadagno del 10% raggiungendo un livello che non si vedeva dal giugno 1991, prima dello scoppio della bolla speculativa. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta a 105,20 sul dollaro, e a 123,80 sulla moneta unica

I temi sul parterre

La domanda che muove davvero le Borse è una sola: quanto durerà l’emergenza Covid e soprattutto quanto dureranno le misure restrittive adottate in varia misura in molti Paesi del mondo? Nei giorni scorsi la notizia dell’imminente vaccino ha improvvisamente ridotto - nella testa degli investitori - i tempi di attesa per una ritrovata normalità: questo ha fatto volare le Borse, trainate soprattutto da qui titoli che con il lockdown sono stati penalizzati di più. Ieri invece è andato in onda il film opposto: consapevoli che comunque ci vorrà tempo, si sono ripresi i titoli tecnologici (quelli che più beneficiano del lockdown) e hanno frenato gli entusiasmi i titoli cosiddetti «value» (quelli dei settori più stabili e tradizionali). A seconda del flusso di notizie sulla pandemia, dunque, le Borse si muovono cercando di anticipare e rispondere alla domanda di prima: quanto durerà l’emergenza e il blocco forzato all’economia?

In questo contesto sono di aiuto alle Borse i messaggi che arrivano dalle banche centrali: ieri è stata Christine Lagarde, presidente della Bce, a far capire chiaramente che l’Eurotower è pronta a «ricalibrare» (cioè a rafforare e allungare) gli strumenti con cui combatte contro la crisi: soprattutto il programma Pepp (acquisti di titoli e iniezioni di liquidità) e il Tltro (prestiti agevolati alle banche). Ma anche la Fed è attesa, prima o poi, tornare in azione: quantomeno per compensare con la politica monetaria le difficoltà che Biden potrà trovare in un Senato Repubblicano con gli stimoli fiscali.

Gli appuntamenti di oggi

La giornata degli eventi economico-finanziari vede il Tesoro italiano offrire in asta BTp a medio e lungo termine fino a 6 miliardi, mentre si conclude il Forum on Central Banking 2020 organizzato dalla Bce con l'intervento di chiusura della presidente Bce, Christine

Lagarde.

Sul fronte macroeconomico, oggi la Bce pubblica il Bollettino economico (senza proiezioni economiche). Alle 11 arriva il dato sulla produzione industriale di settembre dell’Eurozona. E nel pomeriggio, dagli Stati Uniti, arriva l’inflazione di ottobre.