Borse europee alla finestra, a Milano sale Mediobanca. Aste BTp per 9 mld, rendimenti a minimi storici Gli indici proseguono all'insegna della cautela. Riflettori sulle trimestrali e, in Italia, sulla formazione del nuovo Governo. Dollaro sui minimi da due settimane. Spread stabile in area 95 punti di Stefania Arcudi e Chiara Di Cristofaro

Modesto rialzo per le Borse europee che, dopo la debolezza della vigilia, si muovono all'insegna della cautela. Gli indici viaggiano comunque sui massimi e, in un contesto in cui il piano vaccinale in Europa stenta a decollare e permangono le incertezze sui tempi della ripresa dell'economia mondiale, mostrano qualche segnale di prudenza.

L'attenzione anche è puntata sulle trimestrali, mentre la maggior parte dei mercati asiatici è rimasta chiusa per festività. Sul fronte interno, mentre Mario Draghi è ancora al lavoro per la formazione del nuovo Governo e lo spread continua a muoversi senza scossoni in area 95 punti base, il Tesoro ha messo in asta 9 miliardi di BTp, dopo i 7 miliardi di BoT della vigilia. I tassi di interesse si sono attestati ai minimi storici.

In rialzo contenuto anche i future di Wall Street, dopo che alla vigilia negli Stati Uniti l'atteso dato sull'inflazione non ha mostrato segnali di ripresa, mentre il numero uno della Fed Jerome Powell ha detto che il mercato del lavoro è ancora lontano dalla crescita.

A Piazza Affari sale Mediobanca, bene farmaceutici

Sull'azionario milanese, occhi ancora puntati sulle banche con Mediobanca che è di nuovo in rialzo ancora sulla scia dei numeri migliori delle attese. Tra le migliori Interpump, Recordatie Diasorin, mentre il tema dei test diagnostici per il Covid-19 continua a restare centrale. Beneficia dei conti anche Banca Generali, in buon progresso. In un contesto di acquisti generalizzati restano in coda al listino Ferrari e Leonardo, trascurate le utility.

In calo Unicredit dopo conti, ultimo giorno per Mustier

Vendite su Unicredit, tra le peggiori del listino milanese, all'indomani dell'approvazione dei dati del 2020 e dell'ultimo giorno di Jean-Pierre Mustier alla guida della banca. Dall'inizio dell'anno, le azioni dell'istituto di piazza Gae Aulenti hanno messo a segno un rialzo del 14%. A partire da oggi l'a.d. Jean Pierre Mustier lascia la banca, che sarà guidata dal dg ad interim Ranieri de Marchi fino all'arrivo del nuovo a.d. Andrea Orcel con l'assemblea del 15 aprile. Sul fronte dei numeri, la perdita del quarto trimestre è stata più ampia delle attese, portando il rosso dell'intero anno a 2,8 miliardi, anche questo peggiore delle attese, dopo rettifiche sui crediti da 5 miliardi.

Spread poco mosso, il mercato aspetta l'asta BTp

Seduta poco mossa per lo spread tra i BTp e i Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei con i titoli italiani che restano ben intonati e sotto i riflettori in attesa di conoscere gli sviluppi della formazione di un Governo da parte del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco si muove in area 95 punti base, poco distante dai 94 punti base del closing della vigilia. Il rendimento del BTp decennale benchmark si muove sul nuovo minimo storico dello 0,49% già toccato ieri dopo aver chiuso la seduta allo 0,50 per cento.

In asta BTp per 9 miliardi, rendimenti ai minimi storici

Buona domanda e rendimenti in calo, su nuovi minimi storici, per i BTp assegnati in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la nona tranche del BTp a 3 anni scadenza 15/01/2024 per 3 miliardi a fronte di una richiesta pari a 4,976 miliardi. Il rendimento e' sceso di 11 centesimi attestandosi al nuovo minimo storico di -0,33%. Collocata anche la terza tranche del BTp a 7 anni scadenza 15/03/2028: a fronte di richieste per 5,87 miliardi l'importo emesso e' stato pari a 4 miliardi mentre il rendimento, in calo di 13 centesimi sull'asta del mese scorso, si e' attestato al nuovo minimo storico di 0,18%. Infine, il Tesoro ha anche emesso la seconda tranche del BTp a 20 anni scadenza 01/03/2041. Assegnato per 2 miliardi a fronte di una domanda totale pari a 2,534 miliardi, il titolo ha spuntato un rendimento lordo pari all'1,14% . Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 15 febbraio.