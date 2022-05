Le Borse provano il rimbalzo, a Milano scivola Unipol dopo conti e piano

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee provano a chiudere la settimana con toni positivi e sono in rialzo dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, pur spiegando che la strada per riportare l'inflazione sotto controllo non sarà semplice, ha di nuovo cercato di smorzare il timore di giri di vite più aggressivi del previsto sui tassi. I principali indici salgono di oltre un punto percentuale sostenuti dagli acquisti sulle banche e sulla tecnologia: a Piazza Affari il FTSE MIB è trainato da Stmicroelectronics e da Poste Italiane ma si riscatta anche il settore sanitario mentre si conferma l'appeal del risparmio gestito. I mercati europei sono aiutati anche dall'effervescenza dei listini asiatici dopo che Shanghai ha annunciato che le restrizioni contro la pandemia stanno funzionando e l'obiettivo di zero Covid potrebbe essere raggiunto entro una settimana con conseguente riduzione delle misure.

Rallentano i prezzi del gas, euro/dollaro sotto 1,04



Resta sotto i riflettori il conflitto in Ucraina, con il tema energetico in primo piano dopo che Gazprom ha annunciato che smetterà di usare un gasdotto chiave attraverso la Polonia e la Germania ha fatto sapere che la Russia ha diminuito le erogazioni. Frenano leggermente i prezzi del gas dopo la fiammata di giovedì ma restano sopra i 105 euro al megawattora in Europa. Focus anche poi sulle ripercussioni della volontà espressa dal presidente e dalla premier finlandese di chiedere senza indugio l'ingresso nella Nato per rafforzare la sicurezza del Paese a seguito del conflitto in corso in Ucraina. E la prossima settimana la medesima posizione potrebbe essere espressa dalla Svezia.

Questo, però, non sembra avere ripercussioni sulle Borse europee che viaggiano in scia alla performance brillante delle piazze asiatiche (Tokyo ha chiuso a +2,64%). Da segnalare il rialzo del petrolio, con i timori sulla domanda in Cina pesano di più dei rischi di interruzioni delle forniture dalla Russia. Il barile di petrolio si avvia comunque a chiudere la prima settimana in calo nelle ultime tre: il Wti giugno di circa un punto percentuale a dollari al barile a 107 dollari al barile e il Brent luglio supera i 108 dollari. . Sul valutario l'euro si indebolisce e scende sotto quota 1,04 dollari ai minimi da fine 2016.

Il rischio di stagflazione

Sui mercati ormai il timore è la stagflazione. Negli ultimi giorni, anzi, l’ago della bilancia delle preoccupazioni si è spostato più sulla parte “stag” (cioè sul rischio di frenata economica e forse di recessione) che sulla parte “flazione” (cioè sulla corsa dei prezzi). Il mercato inizia infatti a scontare, sia in Europa sia negli Stati Uniti, che l’azione delle banche centrali ridurrà un po’ la corsa dell’inflazione ma colpirà soprattutto la crescita economica. Lo dimostra il fatto che le aspettative di inflazione di lungo termine (in un arco decennale) stanno calando da entrambe le parti dell’Atlantico: in Europa l’attesa solo il 2 maggio scorso era per un’inflazione media nei prossimi 10 anni del 2,49%, mentre ora l’aspettativa è scesa a 2,16%. Per contro cresce la preoccupazione per l’economia.

L’effetto sui mercati

Questo pesa sulle Borse (che ormai hanno accumulato un passivo superiore al 13% da inizio anno in tutte le principali piazze del continente) ma sta facendo un po’ tornare in forza i titoli di Stato, che negli ultimi giorni hanno segnato una ripresa. Cioè prezzi in rimbalzo e rendimenti in calo. Tanto che anche lo spread è sceso da oltre 200 punti base di settimana scorsa a 188 giovedì sera e il rendimento della scadenza a 10 anni del BTp sul mercato secondario viaggia 2,75%.