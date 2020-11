I contagi frenano le Borse europee, scattano le vendite sui petroliferi Il numero dei contagi da Covid-19 preoccupa gli investitori, mentre le notizie sui vaccini in arrivo sembrano essere già state scontate dai mercati. Christine Lagarde (Bce) avverte: «C’è il rischio di peggioramento dell'economia nel breve termine» ma conferma che a dicembre la Banca Centrale «ricalibrerà» i suoi strumenti per reagire alla crisi. Euro/dollaro poco mosso a 1,185 mentre lo spread risale a 118 punti di Enrico Miele e Chiara Di Cristofaro

Segno meno per le Borse europee, mentre l'aumento dei contagi da Covid-19 continua a preoccupare e la notizia sui vaccini in arrivo sembra essere già stata scontata dal mercato con i nuovi recenti massimi. Il Ftse Mib a Milano è in calo dopo essere salito nelle ultime due sedute sui massimi da sette mesi. I bollettini dei nuovi contagi continuano a essere sotto i riflettori, con i numeri in costante crescita: Tokyo ha toccato i record di nuovi casi giornalieri e ha alzato l'allerta. Nelle prossime ore, indicazioni per gli investitori arriveranno dagli interventi dei membri della Bce, con la presidente Christine Lagarde che avverte: «C’è un chiaro rischio di peggioramento dell'economia nel breve termine» ma conferma che a dicembre la Banca Centrale «ricalibrerà» i suoi strumenti per reagire alla crisi. Focus anche sugli Usa dove sono attesi diversi dati macro, tra cui le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.

A Piazza Affari resiste DiaSorin, vendite su petroliferi

Sull'azionario milanese, ben comprati i farmaceutici con DiaSorin e Recordati, mentre continua a correre Bper Banca che beneficia ancora del giudizio positivo degli analisti di Goldman Sachs. Salgono Inwit, Ferrari e il lusso con Moncler. In coda al listino i titoli del settore oil come Eni e Tenaris, deboli Exor e Prysmian. Le vendite colpiscono anche Fca che - assieme a Peugeot - ha deciso di convocare le rispettive assemblee degli azionisti per il prossimo 4 gennaio per approvare la fusione delle due società volta alla creazione di Stellantis, che diventerà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi.

Listini "sospesi" tra pandemia e vaccino

I mercati stanno cercando di stimare quanto possano durare i lockdown o, in generale, le misure restrittive e quanto in fretta possa arrivare un vaccino in grado di permettere un vero allentamento e un ritorno alla normalità. Sembra quasi che i listini si stiano orientando su uno scenario di “purgatorio” invernale (con una possibile terza ondata dopo Natale e lockdown altalenanti) per poi arrivare verso la fine dell’inverno a una crescente normalità grazie alla distribuzione più capillare dei vaccini. Così in Borsa tanti investitori stanno iniziando a posizionarsi sulle società più colpite dai lockdown, in un’ottica che ormai cerca di guardare - in un orizzonte temporale medio - già al dopo Covid.

Spread in leggero rialzo a 118 punti

In leggero rialzo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark italiano e il pari durata tedesco ha aperto la seduta a 118 punti base dai 117 punti dell'ultimo closing. Il rendimento del BTp decennale benchmark, che durante la seduta del 18 novembre aveva aggiornato allo 0,58% il nuovo minimo storico, segna lo stesso valore della chiusura della vigilia allo 0,62%.

Euro poco mosso a 1,18 dollari, volatile il petrolio

Sul mercato valutario, euro poco mosso contro il dollaro in area 1,185 (da 1,1874 in chiusura il 18 novembre) e a 122,98 yen (da 123,105), mentre il dollaro-yen è scambiato a 103,837 (da 103,675). In salita il cambio euro sterlina a 0,8952, mentre è atteso un faccia a faccia tra i negoziatori di Unione europea e Regno Unito sulla Brexit. Contrastato il petrolio, dopo il dato migliore delle attese sulle scorte di greggio negli Usa e mentre il possibile calo della domanda continua a preoccupare: il Brent consegna gennaio scambia a 44,47 dollari al barile (+0,3%) mentre il Wti dicembre scambia in frazionale calo dello 0,07% a 41,79 dollari.