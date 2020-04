Borse, Europa cauta con petrolio in risalita. Focus su vertice Ue, spread cala a 245

3' di lettura

Segno più per le Borse del Vecchio Continente nel giorno del Consiglio europeo per approvare misure di intervento comuni a fronte della crisi provocata dal Covid-19. A sostenere l'andamento dei mercati anche la chiusura in progresso di Wall Street alla vigilia e della Borsa di Tokyo, con il recupero del prezzo del petrolio. Nell'attesa di nuovi dati macro, in particolare le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Usa, la Bce nella serata di mercoledì 23 aprile ha annunciato una svolta: accetterà d'ora in avanti anche i titoli sotto il livello di investimento, i "junk bond", come garanzia offerta dalle banche per partecipare alle aste di rifinanziamento.

Il consiglio europeo

L’evento del giorno è il Consiglio europeo, che però - secondo le ultime impressioni - potrebbe rivelarsi solo interlocutorio. I 27 leader europei si vedranno in videoconferenza per discutere sul Recovery Fund (il fondo per la ripresa), ma anche delle altre proposte dell’Eurogruppo. Sul tavolo ci sono molte opzioni, inclusa quella dei bond perpetui fatta dalla Spagna. Ma difficilmente oggi si farà qualche significativo passo avanti: si attende infatti la proposta formale che la Commissione presenterà il 29 aprile. Sembra invece scontata l’approvazione degli altri strumenti varati dall’Eurogruppo: il paracadute per gli Stati (Mes), quello per i lavoratori (Sure) e quello per le imprese (nuova Bei).

Prezzo petrolio - Wti

Petrolio, le nuove tensioni Iran-Usa sostengono prezzi

Le rinnovate tensioni tra Iran e Stati Uniti spingono al rialzo il prezzo del petrolio, che torna a salire nonostante resti immutato il quadro che nei giorni scorsi ne ha provocato il crollo. I timori sulla domanda mondiale a causa della crisi provocata dal Covid-19 e la saturazione dei siti di stoccaggio non sono temi risolti ma oggi appaiono eclissati dalla questione iraniana. Teheran ha lanciato il suo primo satellite militare e ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha twittato: "Ho ordinato alla marina Usa di abbattere e distruggere qualsiasi cannoniera iraniana se infastidisce le nostre navi in mare". I contratti sul Wti hanno recuperato quota 15 dollari mentre quelli col Brent quota 22.

A Milano bene Moncler dopo i conti, recupera Ferragamo

Tra i titoli a Piazza Affari rimbalzo di Salvatore Ferragamo (+2,8%), dopo le forti vendite della vigilia. Continua la corsa di Diasorin (+2,6%), con Atlantia (+2,27%), in evidenza, quando viene data per vicina una soluzione per la controllata Autostrade per l'Italia. Dopo i conti acquisti anche su Moncler (+1,8%). Il recupero del prezzo del petrolio sostiene Eni (+1,9%), mentre Saipem (-0,3%) resta debole dopo i conti.

BTp, spread scende a 245 punti, rendimento decennale al 2,07%

In calo lo spread tra BTp e Bund che nella seduta di mercoledì 22 aprile si era spinto fino ad un massimo di 280 punti base. Nelle prime battute sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark scadenza agosto 2030 e il pari scadenza tedesco, è indicato a 245 punti base, in flessione dai 256 punti del closing della vigilia. Rientra anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta in avvio al 2,07% dal 2,14% del riferimento precedente. In questi giorni sono forti le pressioni in vista dell’aggiornamento del rating da parte di S&P Global Ratings. Venerdì sera, dopo le 22, l’agenzia di rating comunicherà la valutazione sull’Italia. Attualmente il rating è”BBB” (dunque due gradini sopra il livello spazzatura) con «outlook» negativo.