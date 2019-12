Borse europee attese in negativo. I listini asiatici chiudono in leggero ribasso

2' di lettura

Dopo la seduta col freno a mano di lunedì, oggi i listini europei sono attesi in ribasso dopo che le Borse asiatiche hanno chiuso in negativo, Tokyo ha terminato la seduta in calo dello 0,09%. Ma non si tratta di movimenti molto significativi: i mercati sono infatti alla finestra, in attesa di conoscere l’esito di alcuni importanti eventi che accadranno nei prossimi giorni. Dalle elezioni in Gran Bretagna di giovedì (da cui dipenderà anche Brexit) fino ai nuovi dazi commerciali attesi dagli Stati Uniti domenica 15 dicembre. In mezzo, poi ci saranno le riunioni di Federal Reserve e Bce. Insomma: tanta carne sul fuoco, che tiene le Borse sull’attenti. Guardinghe. Con una certa tensione.

Occhi fissi sui grandi eventi

L’evento più atteso, che potrebbe rivelarsi una cartina di tornasole di ciò che accadrà in futuro, è proprio quello di domenica prossima: allo stato attuale gli Stati Uniti dovrebbero varare nuovi dazi al 15% sulle importazioni di beni cinesi per un ammontare di 160 miliardi di dollari. Nonostante le trattative in corso tra i due Paesi, la Casa Bianca non ha mai annunciato di voler quantomeno posticipare le tariffe doganali che dovrebbero entrare in vigore questa domenica. Dunque il mercato si chiede cosa accadrà: Cina e Stati Uniti troveranno un accordo? I dazi salteranno? Oppure non troveranno alcun accordo e saranno confermati? E la Cina come reagirà, visto che già ha annunciato contro-dazi?

Il tema della guerra commerciale tra le due superpotenze è fondamentale per i mercati: perché dall’esito di questa guerra (escalation o pace?) dipenderà l’andamento dell’economia globale nei prossimi mesi e dunque l’andamento degli ultili delle aziende. Lunedì la Cina ha scosso i mercati con un dato molto negativo sulle esportazioni, calate dell’1,1% a novembre. Ma a colpire è stato soprattutto il calo del 23% delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Ecco perché l’appuntamento di domenica sarà guardato con grande attenzione dalle Borse. Ecco perché ora i listini restano attendisti.

Stessa incertezza per le elezioni in Gran Bretagna, da cui dipenderà anche Brexit. Meno incerte invece sono le riunioni di Fed (mercoledì) e Bce (giovedì): sul mercato non si attendono grandi novità di politica monetaria.