Prudenza sulle Borse, a Piazza Affari scatto di Azimut. Tassi in salita in asta BoT In una giornata povera di indicazioni sul fronte dei dati macro e l’attesa per la stagione delle trimestrali delle società quotate gli investitori continuano a monitorare la partita politica a Washington

L'aumento dei contagi da Covid 19 in tutto il mondo e le incertezze sul piano politico negli Usa, dove i Democratici vorrebbero l'impeachment di Trump prima dell’arrivo di Biden, suggeriscono prudenza ai listini europei. Gli investitori continuano a monitorare i numeri preoccupanti dei contagi da Covid, con i timori su una “terza ondata” ormai in arrivo. I mercati azionari appaiono così più cauti dopo il rally della prima settimana del 2021, che ha visto gli indici in Europa guadagnare più del 3% e Wall Street aggiornare i massimi storici. "Sembra che l'entusiasmo di dicembre, dovuto dalla prospettiva di una ripresa economica globale, sia ora affievolito da numeri allarmanti di nuove infezioni e decessi da Covid-19 e da preoccupazioni sulle valutazioni di alcuni titoli azionari che si sono allontanati dal loro prezzo di equilibrio", spiegano gli analisti di ActivTrades.

A Piazza Affari scivola Prysmian, realizzi sulle utility

Contagi in aumento e valutazioni elevate per alcuni titoli "puntano a una forte correzione tecnica a breve termine su alcuni settori, come le azioni tecnologiche, mentre gli investitori potrebbero voler aumentare la loro esposizione ad asset al momento più interessanti come azioni energetiche e valori ciclici", dicono gli analisti di ActivTrades. Sul Ftse Mib scivola Prysmian che si sta allineando al prezzo di 29,25 euro con cui la Clubtre (Tip) ha ceduto il 3,7%. In rialzo Tamburi, che riduce il debito e incassa l'upgrade di Equita che ha aumentato il target price. In evidenza il risparmio gestito, bene Banca Mediolanum e i titoli petroliferi. In fondo al listino realizzi sulle principali utility.

Azimut stima utile annuo fino a 415 mln, sopra record 2019

Il Covid non ha frenato le società del risparmio gestito, che si avviano a chiudere un anno d’oro sul fronte del conto economico. In testa c’è Azimut che, dopo aver diffuso le stime sul 2020, fin dalle prime battute è tra i titoli in testa a Piazza Affari. Il gruppo prevede di chiudere il 2020 con il miglior utile netto consolidato della sua storia, compreso fra i 375 milioni e i 415 milioni di euro, superando il record del 2019. Non solo. Nel 2020, Azimut ha registrato una raccolta netta di 4,5 miliardi di euro (erano 4,6 miliardi nel 2019) mentre a dicembre è stata di 172,8 milioni (contro 349 milioni a dicembre 2019 e 279,5 milioni a novembre 2020), raggiungendo così il patrimonio complessivo più alto di sempre a 60,4 miliardi di euro (66,8 miliardi includendo l’acquisizione di Sanctuary Wealth negli Usa), +2,3% rispetto a fine 2019.

BoT, assegnati annuali per 7 mld rendimento sale

Rendimento in leggero rialzo per i BoT annuali assegnati oggi dal Tesoro. Nel collocamento odierno il Tesoro ha emesso 7 miliardi di Buoni a 12 mesi scadenza 14/01/2022 spuntando un rendimento pari a -0,478%, in rialzo di 2 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda che si e' attestata a 10,695 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,53. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 14 gennaio. In rialzo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario, col mercato che guarda alla possibile apertura di una crisi di Governo. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 109 punti base dai 105 punti del closing precedente. Il rendimento del BTp benchmark decennale e' indicato allo 0,60% dallo 0,57% del riferimento precedente.



Brent sui massimi da 11 mesi punta a 57 dollari

Prosegue la risalita del prezzo del greggio, con il Brent che si muove sui massimi da 11 mesi e punta a quota 57 dollari, mentre il Wti febbraio è in area 53 dollari al barile. "Il modesto calo registrato nelle prime negoziazioni di ieri è stato solo una pausa temporanea e il barile rimane in uno scenario favorevole", scrivono gli analisti di ActivTrades. Gli investitori stanno scommettono sulla ripresa della domanda globale di greggio nei prossimi mesi, dopo un difficile 2020. I tagli alla produzione annunciati la scorsa settimana dall'Arabia Saudita "sono sostanzialmente una vittoria della Russia ma in qualche modo stanno anche dimostrando che l'Opec+ può ancora svolgere il suo ruolo nel contesto attuale", sottolineano. "Il prezzo - aggiungono - si sta quindi consolidando e rimane in un contesto positivo".