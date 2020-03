Borse, Europa in netto rialzo con nuovo bazooka Fed. Milano scatta a +6%

BTp, spread con Bund in calo a 192 punti in avvio, rendimento all'1,58%

In calo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato, poco sopra i 190 punti base. In discesa anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato ora all'1,58% dall'1,61% della chiusura di ieri. Sul primario, sarà annunciato l'ammontare dell'asta BoT in calendario per venerdì. Gli analisti di Unicredit si aspettano un'asta da 7 mld di euro, anche se è possibile l'emissione di un importo maggiore visto il momento di crisi legato all'epidemia.

Gli appuntamenti di martedì 24 marzo

La giornata è ricca di eventi. In Italia le Commissioni Bilancio di Camera e Senato si riuniscono alle 15 per l’audizione del ministro dell'Economia Gualtieri sulle misure economiche adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza da coronavirus. Sul fronte dei dati economici, oggi l’Istat pubblica i prezzi delle case del quarto trimestre 2019. Infine, la Corte Costituzionale tedesca decide sul Quantitative easing varato dalla Bce.

(Il Sole 24 ore Radiocor)