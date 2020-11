Borse europee toniche. A Piazza Affari scatta Leonardo Nella prima seduta della settimana prevale l'ottimismo. Piace il maxi accordo commerciale tra i Paesi dell'Asia Pacifico. Petrolio ancor a in rialzo, spread sotto 120 punti e ai minimi dal 2018 di Stefania Arcudi e Flavia Carletti

Afp

Nella prima seduta della settimana prevale l'ottimismo. Piace il maxi accordo commerciale tra i Paesi dell'Asia Pacifico. Petrolio ancor a in rialzo, spread sotto 120 punti e ai minimi dal 2018

4' di lettura

Alla soglia di metà giornata di contrattazioni, le Borse del Vecchio Continente proseguono con gli stessi toni positivi visti la settimana scorsa. Con il petrolio tornato a salire e sulla scia di una ottava brillante, gli indici europei sono tutti in aumento, con Piazza Affari e Parigi in crescita di oltre un punto, Francoforte e Londra leggermente più indietro.

Sostegno arriva anche dai dati macro cinesi (disoccupazione in calo e aumento della produzione industriale), dall'uscita del Giappone dalla recessione nel terzo trimestre e, soprattutto, dal maxi accordo commerciale tra 15 Paesi dell'area Asia-Pacifico, compreso lo stesso Giappone, la Cina e la Corea del Sud. Secondo le stime di alcuni economisti riportate dal Ft, la Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) avrà la potenzialità di aggiungere 186 miliardi di dollari all'economia globale e un effetto dello 0,2% del Pil sui suoi membri.

Intanto, resta l'alta l'attenzione a livello globale sui numeri della pandemia di Covid-19, quando Oltreoceano continuano i botta e risposta tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente eletto, Joe Biden. Trump è tornato a parlare di presunti brogli elettorali, mentre nonostante le difficoltà create dall'amministrazione Trump, il team di Biden sta impostando la transizione.

A Milano riflettori su Leonardo, bene i finanziari

Sul FTSE MIB, la migliore è Leonardo, dopo l'annuncio di nuovi ordini dagli Stati Uniti. La società ha «accolto con soddisfazione» l’annuncio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti con il quale, nell’ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la US Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia, vengono esercitate opzioni per ulteriori 36 elicotteri TH-73A per un valore di 171 milioni di dollari. In evidenza anche i bancari, guidati da Bper e Banca Mediolanum.

Loading...

Sotto la lente Poste Italiane e Nexi

Sotto i riflettori Nexi, dopo l'accordo per la fusione con Nets, che viene valuta 7,8 miliardi in termini di enterprise value. L'accordo prevede un potenziale earn-out fino a 250 milioni, da pagare con nuove azioni Nexi nel 2022, legato all'ebitda 2021. Acquisti anche su Poste Italiane, che ha siglato un accordo preliminare con PosNL e Mutares per l'acquisto dell'operatore Nexive. L'acquisizione permetterebbe a Poste di sfruttare potenziali economie di scala derivanti dal consolidamento delle attività di Nexive, migliorando il livello di servizio per i clienti di entrambe le aziende.

Acquisti sui petroliferi, scatto di Tenaris

Forti acquisti sui titoli petroliferi a Piazza Affari e nel resto d'Europa, con il prezzo del greggio in rialzo. Un sostegno alle quotazioni dell'oro nero è arrivato dai dati macro di Cina e Giappone, che hanno mostrato una ripresa dell'economia, facendo ben sperare per la domanda, gravemente condizionata dall'andamento della pandemia di Covid-19. Inoltre, sul mercato si spera che l'Opec+ mantenga i limiti alla produzione. Alla Borsa di Milano balzo buoni progressi per Saipem ed Eni e balzo per Tenaris, che gode anche dell'effetto positivo dei dati sulle trivelle attive negli Stati Uniti. Secondo i dati forniti venerdì 13 novembre da Baker Hughes, il numero delle trivelle petrolifere attive negli Stati Uniti è aumentato per l'ottava settimana consecutiva.

Spread resta sotto 120 punti, minimi dal 2018

Andamento poco mosso per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato dopo una settimana che ha visto una forte discesa dei rendimenti. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark italiano (Isin IT0005413171) e il pari durata tedesco si attesta a 118 punti base, stesso valore registrato alla chiusura di venerdì, sui minimi dal 2018. Fermo sui valori registrati al closing della vigilia, allo 0,64%, anche il rendimento del decennale benchmark italiano.