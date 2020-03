Borse europee attese in forte rialzo, listini asiatici chiudono in positivo. La spinta delle Banche centrali La borsa cinese mette il turbo con un rialzo del 3 per cento

Si profila un avvio in forte rialzo per i mercati azionari europei, in una giornata ancora condizionata dal succedersi di notizie attorno alla diffusione dell'epidemia di coronavirus. I future sui principali indici del Vecchio Continente segnano infatti un segno positivo, con rialzi attorno all’1-2% per le principali piazze europee. Un avvio in scia ai guadagni di Tokyo, che in chiusura di seduta fa segnare progressi attorno allo 0,4 per cento, ma soprattutto di Shanghai, che chiude con un rialzo del 3 per cento. A infondere fiducia, in particolare in Cina, le attese positive sulle mosse della Banca centrale cinese, in uno scenario che potrebbe vedere gli istituti centrali pronti ad agire in maniera coordinata su scala globale, Fed

inclusa.

Gli acquisti prevalgono malgrado i timori sul coronavirus e i dati negativi di febbraio, diffusi sabato, del Pmi manifatturiero cinese sceso ai minimi record di 35,7 e del Pmi non manifatturiero ai livelli più bassi di sempre di 29,6.

Cercando di cancellare la peggiore settimana dal 2008

La settimana scorsa è risultata per le Borse di tutto il mondo la peggiore dai tempi della crisi finanziaria del 2008, con perdite a doppia cifra per tutti i principali listini: partendo da Milano (-11,3%) - l’epicentro del virus già fin da lunedì scorso - per proseguire a Parigi (-12,1% nelle ultime 5 sedute), Francoforte (-12,8%), Madrid (-11,7%) e Londra (-11,1%). Anche Wall Street, che pure ha provato a reagire risalendo nel pomeriggio di venerdì dai minimi di giornata, non è sfuggita alla regola che configura una «correzione» tecnica.

Caccia ai Bund, ai Treasury...

Fra le poche attività ad attirare denaro la scorsa settimana figurano invece i titoli di Stato dei Paesi ritenuti più solidi, rimasti probabilmente l’ultimo baluardo all’interno del quale rifugiarsi nella situazione attuale. Sotto questo aspetto è particolarmente significativo segnalare la discesa fino a -0,60% del decennale tedesco e i nuovi minimi storici all’1,15% per il pari scadenza Usa: due simboli della ricerca di affidabilità a tutti i costi (anche di rimetterci denaro, come nel caso dei Bund), ma anche della crescente attesa per possibili mosse delle Banche centrali.

...e alle Banche centrali

L’andamento dei tassi impliciti del mercato monetario rivela come gli operatori stiano ormai scontando un taglio dei tassi di interesse di almeno 25 punti base della Federal Reserve nella prossima riunione del 17-18 marzo e almeno altre due mosse simili entro fine anno. Ma si guarda con attenzione anche alla Bce (che si incontrerà una settimana prima, giovedì 12 marzo), che pure non ha ormai più tanti margini di manovra. E non si escludono neppure riunioni straordinarie in anticipo rispetto alle scadenze prefissate: sarebbe la prima volta dal 2008, e un ulteriore segnale della gravità della situazione.