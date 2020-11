Borse europee prudenti dopo i record di Wall Street I progressi sui vaccini anti Covid e l'avvio della transizione dei poteri negli Stati Uniti continuano a sostenere i listini, ma l'aumento dei contagi e le misure di lockdown frenano gli acquisti. Euro in rialzo sopra 1,19 dollari, spread a 114 punti di Flavia Carletti e Paolo Paronetto

Borse europee prudenti all'indomani dei nuovi record fatti segnare da Wall Street. Se da una parte i progressi nella messa a punto dei vaccini anti Covid e l'avvio della transizione dei poteri negli Stati Uniti al team del presidente eletto Joe Biden, con la scelta dell'ex presidente della Fed Janet Yellen come prossimo segretario al Tesoro, continuano a sostenere i listini, dall'altra l'appetito per il rischio è frenato dal continuo aumento dei contagi a livello mondiale e dall'impatto delle misure di contenimento della pandemia sulla ripresa economica. Il FTSE MIB milanese si mantiene così attorno alla parità, in linea con le altre principali Borse continentali. Tra i titoli di Piazza Affari, occhi puntati su Snam Rete Gas dopo la presentazione del nuovo piano al 2024. Realizzi sulle banche dopo il recente sprint dovuto al nuovo round di consolidamento. Frena anche il Credito Valtellinese, che comunque si mantiene al di sopra dei 10,5 euro offerti in opa da Credit Agricole Italia.

A livello globale, in ogni caso, l'indice azionario globale Msci è in rialzo del 13% in novembre, che si avvia a essere il mese migliore nella storia dell'indicatore, partita nel 1988. Ieri il Dow Jones di Wall Street è salito per la prima volta sopra quota 30mila punti

Sul fronte macroeconomico, il mercato attende nel pomeriggio la pubblicazione di una serie di dati negli Stati Uniti, alla vigilia della festività del giorno del Ringraziamento. Saranno valutati con particolare attenzione i numeri sulle richieste di sussidi di disoccupazione, la seconda lettura del pil del terzo trimestre, l’andamento delle spese per consumi e l’indice sulla fiducia dei consumatori. Nella serata italiana è poi in calendario la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione del Federal open market committee della Fed, che potranno fornire indicazioni sugli orientamenti di politica monetaria dell’istituto centrale.

Aeffe in rally dopo accordo di licenza con Chiara Ferragni

Tornando a Piazza Affari, il titolo Aeffe è in rally dopo la firma di un accordo di licenza con Chiara Ferragni. Il gruppo ha annunciato questa mattina che Ferragni ha siglato un accordo di licenza pluriennale con Velmar, società specializzata nella produzione e distribuzione globale delle collezioni intimo e beachwear. L'accordo ha l'obiettivo di far crescere a livello globale, nel segmento intimo e beachwear, il brand fondato da Chiara Ferragni, attraverso la struttura e l'esperienza di Velmar. «Conosciamo Chiara da diversi anni e ne apprezziamo doti personali e talento, sia a livello creativo che imprenditoriale. Siamo quindi entusiasti di poter collaborare con lei a un progetto, che riteniamo genererà proficue sinergie con la piattaforma produttiva e distributiva di Aeffe e di Velmar nello specifico», ha commentato Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe.

Realizzi su Cnh dopo i dati sulle immatricolazioni



Realizzi su Cnh Industrial, che martedì aveva guadagnato il 4,55% e negli ultimi mesi ha fortemente recuperato la debolezza registrata nel corso dell'anno. La società ha confermato questa mattina il successo dell'emissione di un bond da 750 milioni, che ha raccolto ordini per circa 3,3 miliardi. L'operazione, secondo gli analisti di Banca Akros è «chiaramente positiva» per la società. A pesare sul titolo sono tuttavia i dati sulle immatricolazioni dei veicoli commerciali in Europa per ottobre 2020: solo quelli leggeri mostrano il segno più nel mese ed è ancora fortemente negativo per tutto il comparto il bilancio da inizio anno rispetto al 2019.