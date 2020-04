Borsa, partenza con slancio in attesa dell’Eurogruppo. Vola Diasorin

2' di lettura

Partenza con slancio per le Borse europee nel giorno chiave della riunione dei ministri delle Finanze e dell’Economia dell’Eurozona: in discussione c’è il pacchetto di strumenti per sostenere l’economia e per far fronte all’emergenza sanitaria. Dopo il rialzo delle Borse di lunedì, sulla scia di positive notizie sul fronte dei contagi e dei decessi in Italia e Spagna, il focus non sarà rivolto solo agli ospedali. Ieri, intanto, il Governo italiano ha approvato un nuovo pacchetto di misure a sostegno delle imprese. Acquisti sul petrolio, in attesa della riunione dei produttori di giovedì che potrebbe decidere un taglio all'output, in calo il dollaro. A Milano acquisti sui titoli bancari mentre scatta al rialzo Diasorin che ha messo a punto un test per riconoscere gli anticorpi del coronavirus che potrebbe ricevere l'ok all'uso entro aprile.

Il grande interrogativo

È la dinamica dei contagi il grande punto di domanda globale. Perché se i l coronavirus perde di forza, e si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel del «lockdown», allora si può sperare che l’economia globale possa venire colpita in maniera meno severa di quanto non si tema. Per questo lunedì le Borse hanno reagito bene alle notizie sanitarie: in Italia c’è una decisa stabilizzazione dei contagi, la Spagna ha comunicato il quarto giorno di fila di calo dei decessi. E l’Austria potrebbe essere il primo Paese europeo a ridurre le dure misure di «lockdown». Tutto questo ieri ha fatto ben sperare gli investitori. Ovviamente servono conferme quotidiane: ogni giorno, su questo fronte, è una storia a sé.

Gli appuntamenti di oggi

Ma oggi il focus sarà un altro: i ministri delle Finanze dell'Area euro si riuniscono in videoconferenza per cercare una linea comune per affrontare le conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus.